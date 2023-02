Schluss mit den Dämonen: Annemarie Eilfeld testet Esoterik

Schluss mit den Dämonen: Annemarie Eilfeld testet Dämonen © IMAGO

Geht der Plan auf? Mit Hilfe von Esoterik will sich die ehemalige DSDS-Kandidatin Annemarie Eilfeld mit ihren Dämonen auseinandersetzen…

Bereits vor dreizehn Jahren wurde Annemarie Eilfeld (32) durch ihre Teilnahme an der sechsten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ deutschlandweit bekannt. Damals galt sie als “DSDS-Zicke”, womit Annemarie bis heute nicht abgeschlossen zu haben scheint.



Um sich ihrer Vergangenheit zu stellen, hält die Sängerin in Berlin auf der Esoterikmesse nach Hilfe Ausschau. Die 32-Jährige glaubt ganz fest an Esoterik und hat sogar schon einmal versucht, sich mit Essig von einer toxischen Beziehung zu befreien. Ob Annemarie mit Hilfe von Esoterik auch ihrer Vergangenheit den Rücken zukehren kann?

Eigentlich könnte es bei der 32-Jährigen aktuell nicht besser laufen. Im August 2022 wurden Annemarie und ihr Partner Tim Sandt zum ersten Mal Eltern, Sohn Elian ist seither das große Glück der Musikerin. Doch um zum vollkommenen Seelenfrieden zu gelangen, fehlt noch ein wichtiges Detail: der Abschluss mit den dunklen Schatten der Vergangenheit.

Annemarie auf Esoterikmesse: „Das muss man erleben”

In einem Gespräch mit RTL gab Annemarie zu, dass sie noch nicht mit ihrer Vergangenheit abgeschlossen hat. Das soll ihr nun mit der Hilfe von Theodora Conte gelingen, die auf ihrer Webseite Leistungen wie „Geistige Heilung, Chakrenausgleich, Rückführung“ anbietet. Die Esoterik Expertin ist in der Welt der Promis keine Unbekannte, denn auch Stars wie Patricia Blanco (52), Joelina Drews (27) und Harald Glööckler (57) sollen Theodoras Dienste in Anspruch genommen haben.



Jetzt ist Annemarie an der Reihe. Sie habe bereits einmal einen Fluch auf sich gehabt, gesteht sie Theodora. „Das ist ein paar Jahre her. Da ging es ums Thema Liebe.“ Damals hat die Sängerin sehr unter einer toxischen Beziehung gelitten. Seit 2017 ist sie nun in einer glücklichen Beziehung mit ihrem Verlobten Tim.



Ob Esoterik ihr bei der Reinigung geholfen hat? Annemarie ist jedenfalls nach ihrem Besuch auf der Fachmesse begeistert. „Das war so krass. Das kann ich gar nicht in Worte fassen, wie sich das angefühlt hat, das muss man erleben!“, empfiehlt die 32-Jährige.