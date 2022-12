Anruf von Barbara Schöneberger bei Bergdoktor Hans Sigl um 6 Uhr morgens: „Habt ihr getrunken?“

In ihrer Radiosendung „Barbara weckt Hamburg“ hat Barbara Schöneberger (48) gemeinsam mit Mark Keller (57) den Bergdoktor Hans Sigl (53) früh um 6 Uhr angerufen.

Hamburg - Die neue Staffel „Der Bergdoktor“ startet am 22. Dezember im ZDF (donnerstags 20.15 Uhr). Dann werden acht neue Folgen mit Bergdoktor Martin Gruber, aka Hans Sigl, ausgestrahlt. Das ZDF hat bereits erste Details zum Staffelauftakt verraten.

Kollegen am Set, Freunde privat: Mark Keller und Hans Sigl

Natürlich rühren alle Darsteller im Vorfeld kräftig die Werbetrommel. Ausgerechnet Hans Sigls „einziger Freund“, wie Mark Keller es bei Radio Hamburg formulierte, sorgte nun für einen sehr frühen Anruf beim Bergdoktor. Keller und Sigl spielen zusammen in der ZDF-Serie, sind privat eng befreundet. „Wir haben am selben Tag angefangen, mochten uns gleich“, sagte Keller im Februar bei bunte.de.

Seit 2007 spielt Mark Keller den Dr. Alexander Kahnweiler beim „Bergdoktor“. „Es ist ein Glück, dass ich zufällig in diese Serie geraten bin und trotzdem mit dieser kleinen Rolle so einen Erfolg feiern kann. Es ist echt schön, dafür danke ich jeden Tag dem lieben Gott“, erzählte Mark Keller in der Fernsehsendung ‚DAS!‘.

„Habt ihr Glühwein getrunken?“: Barbara Schöneberger ruft Bergdoktor Hans Sigl um 6 Uhr morgens an

Nach so vielen gemeinsamen Stunden vor und abseits der Fernsehkameras erlaubt sich Mark Keller immer wieder einen Spaß mit seinem Freund. 2015 legte Keller Sigl bei „Verstehen Sie Spaß“ rein, nun folgt die nächste Überraschung bei „Radio Hamburg“. Dort tat sich der „Alarm für Cobra 11“-Star mit Moderatorin Barabara Schöneberger zusammen.

Für ihre Radiosendung „Barbara weckt Hamburg“ riefen die Kult-Blondine und der Schauspieler Hans Sigl morgens um 6 Uhr früh an. „Guten Tag, wer spricht?“, fragte ein noch müde wirkender Hans Sigl am Telefon.

„Ah Hans, hier ist Barbara“, antwortete Barbara Schöneberger mit charmanter Stimme. Als sich auch Mark Keller mit „hier ist dein einziger Freund“ am Mikrofon meldet, ahnt Hans Sigl bereits, was ihm blüht. „Habt ihr Glühwein getrunken?“, fragt der Schauspieler.

Der Bergdoktor Hans Sigl (Mitte) wurde um 6 Uhr morgens von Barabara Schöneberger und Mark Keller angerufen. © Instagram / Imago Images

Bei Günther Jauch: Bergdoktor Hans Sigl schlägt Oliver Pocher mit Bratpfanne

Was es genau mit dem Anruf um 6 Uhr morgens auf sich hat, erfahren die „Bergdoktor"-Fans erst am Freitagmorgen ab 6 Uhr (16. Dezember) bei Radio Hamburg. „Bergdoktor"-Star Ronja Forcher war für einen guten Zweck am 7. September gemeinsam mit anderen Promis am Spendentelefon im MDR-Sendezentrum in Leipzig.