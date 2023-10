„Bleibt doch mal ruhig“: Danni Büchner macht „Promi-Büßen“-Kollegen knallharte Ansage

Danni Büchner will nicht, dass ihre „Promi-Büßen“-Kollegen plaudern. Darum ermahnt sie ihre TV-Mitstreiter nun zum Stillschweigen.

Erzberg – Danni Büchner (45) ist Teilnehmerin in der zweiten Staffel von „Das große Promi-Büßen“ und sie machte ihren Kollegen nun eine klare Ansage. Was die Dreharbeiten und die Inhalte des Formats angeht, sollen Beteiligten am besten Stillschweigen bewahren. Warum ihr das so wichtig ist, verriet sie selbst auf Instagram.

Danni Büchner: Sie ermahnt ihre Kollegen, den Mund zu halten

Die zweite Staffel von „Das große Promi-Büßen“ läuft ab Donnerstag, dem 9. November, auf ProSieben und Joyn. Die Dreharbeiten dafür sind allerdings bereits im Juli abgeschlossen worden, weshalb die Kandidaten seitdem auf den Geheimnissen der Folgen sitzen. Einige dieser Geheimnisse wurden im Netz allerdings bereits angedeutet oder sogar verraten. Danni Büchner geht das ziemlich auf die Nerven:

„Gefühlt ist ganz Instagram schon voll“, sagt sie in ihrer Instagramstory. Einige Kandidaten verhielten sich eher ruhig, andere hingegen haben ihrer Meinung nach schon viel zu viele Informationen „herumgebellt“.

„Ich finde es immer schwierig, wenn schon zu viel erzählt wird, denn dafür soll man das ja schauen. Also, liebe Kandidaten, die da mitgemacht haben: Bleibt doch mal einfach ein bisschen ruhig und lasst die Zuschauer sehen, was so auf sie zukommt.“ Sie selbst hasse es nämlich, „wenn jemand spoilert oder zu viel erzählt“. Das will sie auch den Zuschauern ersparen.

„Das große Promi-Büßen“: Worum geht’s und wer ist mit dabei?

Alles, was Danni Büchner bis jetzt über „Das große Promi-Büßen“ verraten hat, ist: „Es war auf jeden Fall ein super krasses, aufregendes Format und das werdet ihr alles sehen.“

In dem Format geht es darum, Prominente mit alten Sünden zu konfrontieren. Dazu ziehen zwölf Promis in ein Zeltlager in den österreichischen Alpen und müssen sich dort Challenges stellen. Neben Danni waren in der zweiten Staffel auch Mike Cees (36), Gloria Glumac (30), Steff Jerkel (54), Leon Machère (31), Christin Okpara (26), Patrick Romer (27), Emmy Russ (24), Lisha Savage (37), Eric Sindermann (35), Jürgen Trovato (61) und Yvonne Woelke (41) mit dabei. Moderiert wird das Format von Olivia Jones (53).

Auch sonst tut sich im Leben von Danni Büchner derzeit einiges. Denn am Montag (23. Oktober) kehrt sie nach einer mehrmonatigen Pause zurück zu „Goodbye Deutschland“ – und stellt sich dort ihrer traurigen Kindheit. Verwendete Quellen: Instagram, ProSieben