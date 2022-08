Anspielung auf Rauswurf aus Mietshaus: Schlagerstar Ikke Hüftgold wird zu „Michael Pendler“

Erst die Deutsche Bahn und jetzt „Michael Pendler“: „Layla“-Produzent Ikke Hüftgold macht beim Wendler-Spott mit und gibt sich in Musikvideo als Wendler-Double. (Fotomontage) © Instagram/Ikke Hüftgold & IMAGO/Revierfoto

Der Twitter-Post der DB zieht große Kreise: Nun springt auch Ikke Hüftgold auf den Zug auf und nimmt als „Michael Pendler“ den Wendler auf den Arm.

Mannheim – Kamera an: Ikke Hüftgold (45) wird zum „Michael Pendler“. Nachdem die Deutsche Bahn den Skandal-Musiker Michael Wendler kürzlich öffentlich auf die Schippe genommen hatte, springt nun auch der Hit-Produzent Hüftgold auf den Zug auf und verwandelte sich in ein Wendler-Double. Natürlich gab es via Instagram-Story Einblicke in das aktuelle Wendler-… äh Pendler-Projekt.

Wer dachte, dass Wendler-Schlagzeilen über Verschwörungstheorien und Trennungsgerüchte von und mit Ehefrau Laura mittlerweile langweilig sind, der hat die Deutsche Bahn unterschätzt. Als die Gerüchte laut wurden, dass der Wendler und seine Laura aus ihrer Mietsvilla in Südflorida geworfen werden, spottete die Deutsche Bahn und bot via Twitter ihre Umzugshilfe an. Auf die bereits bekannten Schlagzeilen, dass das Skandal-Paar ihre Villa verlassen müsse, kommentierte die Deutsche Bahn stumpf, dass sie Erfahrung mit dem Transport von Aluminium haben.

Perfekt vorbereitet: Ikke Hüftgold färbte sich den Bart schwarz

Aluminium lehnt natürlich an die ursprüngliche Verspottung des Wendlers als Verschwörungstheoretiker und „Alu-Hutträger“ an. Und an die aktuelle Deutsche Bahn-Verspottung lehnt nun wiederum Schlager-Star Ikke Hüftgold an. Der Ballermann-Star wird zum „Michael Pendler“ und imitiert den Skandal-Musiker in einem Musikvideo der Band Schlagerschaffner. Wir sehen – ein Twitter-Beitrag, der große Kreise zieht.

Heute (19. August) finden am Mannheimer Bahnhof die Dreharbeiten für den Song „Michael Pendler“ statt. Ikke habe sich gut auf diese wichtige Rolle als Wendler-Double vorbereitet, verriet der 45-Jährige auf Nachfrage der Bild, denn er habe sich schließlich den Bart schwarz gefärbt. Bei den Dreharbeiten mit dabei: Hüftgolds Freundin Nina Reh (22), die in der Vergangenheit schon einmal Wendlers geliebte Laura doubelte. Außerdem ist auch Comedian Bülent Ceylan in dem Musikvideo dabei.

Via Instagram zeigten die Schlagerschaffner bereits Ausschnitte von dem Song sowie von den Dreharbeiten am Mannheimer Bahnhof. Und wenn „Michael Pendler“ nicht ohnehin schon für genug Aufsehen durch die Hintergrundgeschichte sorgt, dann mit Sicherheit wegen des garantierten Ohrwurms. Wie das Musikvideo geworden ist, können wir uns ab dem 2. September ansehen.