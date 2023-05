„Anstatt drei Stunden 15 Stunden unterwegs“: Oliver Pocher ätzt gegen Lufthansa 

Vater-Sohn-Reise läuft schief

Anlässlich des Vatertags und eines Fußballspiels haben Gerhard und Oliver Pocher einen Vater-Sohn-Trip nach Manchester unternommen. Dieser stand allerdings unter keinem guten Stern.

Manchester - Am Mittwoch (17. Mai) traf Manchester City im Halbfinale der Champions League auf Real Madrid. Ein Spektakel, das Komiker und Fußballfan Oliver Pocher (45) gemeinsam mit Papa Gerhard live im Stadion verfolgen wollte. Die Reise nach England verlief jedoch alles andere als nach Plan – zumindest für Pocher Senior, der aufgrund einer Verspätung seinen Anschlussflug nach Manchester verpasst hatte.

Bereits dort angekommen, verschaffte Pocher Junior seinem Ärger im Netz Luft. „Ich bin in Manchester und Papa ist nicht da. Ich sage mal so: Die Lufthansa hat ein bisschen Verspätung gehabt, dadurch gab es den Anschlussflug nicht von Frankfurt nach Manchester“, merkte der Comedian in seiner Instagram-Story an.

Als Wiedergutmachung habe sein Vater einen Gutschein bekommen. „Man muss auch sagen, dafür, dass man anstatt drei Stunden 15 Stunden unterwegs ist, macht die Lufthansa wirklich alles”, witzelte Oliver Pocher und führte aus: „Es gab jetzt einen 15-Euro-Gutschein und wer schon mal am Flughafen war, weiß, da kriegt man gerade so ein belegtes Brötchen.“

Oliver und Gerhard Pocher verpassen Teil des Fußballspiels

Nach Zwischenstopps in Frankfurt und Zürich erreichte Gerhard Pocher Manchester schließlich doch noch – allerdings nicht rechtzeitig zum Anpfiff des Fußballspiels. Infolgedessen mussten sich Vater und Sohn die erste Halbzeit während der Taxifahrt zum Stadion auf dem Handy anschauen. Die zweite verfolgten sie live vor Ort.

Der Ärger war damit aber nicht ausgestanden: Auf der Rückreise kam es erneut zu Verspätungen. Oliver Pochers Fazit: „Es ist anscheinend sehr schwer, pünktlich mit Lufthansa zu fliegen.“ Der Komiker versuchte es positiv zu sehen: „Es ist so schön, dass sie einem hier einfach eine längere Zeit miteinander gönnen.”

+ Mit seinem Vater Gerhard wollte Oliver Pocher einen Ausflug nach Manchester unternehmen. Die An- und Abreise brachte allerdings Probleme mit sich – sehr zum Ärger des Comedians © Instagram / oliverpocher & IMAGO / Future Image

Vater und Sohn gemeinsam im Fernsehen

Er nutzte die Zeit, um seine Follower auf die vierte Folge von „Pocher & Papa auf Reisen“, die RTL am 30. Mai um 20:15 Uhr ausstrahlt, aufmerksam zu machen. Vater und Sohn bereisen in der seit 2020 produzierten Doku-Reihe unterschiedliche Länder. Diesmal geht es – hoffentlich ohne Zwischenfälle - nach Spanien und Portugal.

Abgesehen davon steht der Buchhalter Gerhard Pocher nicht in der Öffentlichkeit. Im Gegensatz zu seinem Sohn, der nicht nur als Comedian, sondern auch als Moderator von Shows wie „Jauch gegen...” oder als Host des Podcasts „Die Pochers!” erfolgreich ist. Auch seine Kinder hält Oliver Pocher eigentlich aus der Öffentlichkeit raus – zuletzt zeigte er aber doch seine älteste Tochter Nayla. Verwendete Quellen: Instagram / oliverpocher

