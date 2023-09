Hollywood-Stern für Marc Anthony - Beckham Überraschungsgast

Freund David Beckham überraschte Marc Anthony (l) bei der Zeremonie. © Chris Pizzello/Invision/AP/dpa

Er ist mehrfacher Grammy-Preisträger - jetzt wurde Sänger und Songwriter Marc Anthony mit einem Stern auf dem berühmten Bürgersteig geehrt. Auch ein guter Freund schaute vorbei.

Los Angeles - Der US-Sänger Marc Anthony (54, „Vivir Mi Vida“) ist in Hollywood mit einem Stern geehrt und dabei von seinem guten Freund David Beckham (48) überrascht worden. Der Ex-Fußball-Star war am Donnerstag (Ortszeit) als Gastredner eingeladen, als Anthony die 2762. Sternenplakette auf dem berühmten „Walk of Fame“ enthüllte - als Überraschung für den Musiker.

Er habe den Sänger vor 20 Jahren kennengelernt, als er selbst bei Real Madrid spielte, erzählte Beckham. Er sei damals regelrecht „starstruck“ gewesen. Sie hätten sich sofort angefreundet. Anthony sei ein ganz spezielles Talent, aber mehr noch „ein ganz besonderer Mensch“, sagte der britische Sportler. Beckham wurde von seinem Sohn Cruz begleitet. Anthony ist der Patenonkel des 18-Jährigen.

Gerührter Dank an Familie und Freunde

Anthony, selbst siebenfacher Vater, posierte küssend mit Ehefrau Nadia Ferreira und zwei erwachsenen Söhnen auf dem frisch enthüllten Stern. Er stehe hier in Demut, sagte der Sänger sichtlich gerührt. Er verdanke alles seiner Familie und seinen Freunden, die an ihn geglaubt hätten.

Der Sänger und Songwriter, der als Sohn puerto-ricanischer Eltern in New York geboren wurde, ist mehrfacher Grammy-Preisträger. Zuletzt brachte er das Album „Pa'lla voy“ (2022) heraus. Anthony ist vor allem für Salsa-Musik bekannt.

Ende Januar hatte der Musiker das paraguayische Model Nadia Ferreira (24) geheiratet. Im Juni wurden sie Eltern. Es war die vierte Hochzeit und das siebente Kind für Anthony, der zuvor mit dem puerto-ricanischen Model Dayanara Torres, US-Schauspielerin und Sängerin Jennifer Lopez und Model Shannon De Lima aus Venezuela verheiratet war. dpa