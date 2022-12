Nach Flirt mit neuer Flamme: Antonia Hemmer entfolgt Patrick Romer

Antonia und Patrick gaben vor wenigen Wochen ihre Trennung bekannt. Jetzt ging er mit Sabrina Mina feiern. © Instagram/Antonia Hemmer & Instagram/Sabrina Mina

Bisher lief die Trennung von Antonia Hemmer und Patrick Romer ganz friedlich ab. Nun flirtet der TV-Bauer allerdings mit einer Bekannten seiner Ex-Freundin.

Diese Enttäuschung sitzt tief! Antonia Hemmer (22) muss nach der Trennung von Patrick Romer (27) erneut einen schweren Rückschlag verkraften. Mitte November gab das ehemalige „Bauer sucht Frau“-Traumpaar bekannt, nicht länger zusammen zu sein. Davor hatten die beiden TV-Stars den ersten Platz beim „Sommerhaus der Stars“ für sich behaupten können. Patricks rüpelhaftes Verhalten seiner Freundin gegenüber sorgte allerdings für Entsetzen bei den Zuschauern. Immer wieder appellierten die Fans an Antonia, sich von dem Bauern zu trennen. Lange Zeit nahm sie ihren Partner in Schutz, doch letztendlich zerbrach die Beziehung dann doch.

Nun zeigt sich der Landwirt bereits mit einer neuen Frau im Netz. Besonders pikant: Dabei handelt es sich um eine Freundin von Antonia. Die „5 Senses for Love“-Teilnehmerin Sabrina Mina teilte ein Instagram-Video, in dem sie eng umschlungen mit Patrick tanzt. Zu dem Clip schrieb sie: „Die besten Partyabende mit dir.“ Diese Aufnahmen sind sicher ein Schlag ins Gesicht für Antonia, die selbst kürzlich erklärte, noch nicht bereit für eine neue Liebe zu sein. Dass Patrick ausgerechnet mit einer Freundin von ihr anbandelt, macht alles wohl nur noch schlimmer.

Antonia Hemmer teilt nachdenkliche Zeilen auf Instagram

Antonia zog sofort Konsequenzen und entfolgte sowohl Patrick als auch Sabrina Mina. Anschließend löschte sie den gemeinsamen Trennungspost und Pärchenbilder mit ihrem Ex. Außerdem teilte die Influencerin einen nachdenklichen Post in ihrer Story. Darin hieß es: „Ich mag es alleine zu sein. Um mich für dich zu gewinnen, muss sich deine Anwesenheit daher besser anfühlen als meine Einsamkeit. Du konkurrierst nicht mit einer anderen Person um mein Herz, sondern mit meiner Komfortzone und meiner Privatsphäre.“ Diese Zeilen hören sich ganz danach an, als ob Antonia als Single viel glücklicher ist als zuletzt in ihrer Beziehung mit Patrick.

Es bleibt der hübschen Blondine zu wünschen, dass sie schnell über das enttäuschende Verhalten ihres Ex hinwegkommt. Der Stress scheint Antonia allerdings sehr mitzunehmen: Kürzlich enthüllte sie, ungewollt fünf Kilo abgenommen zu haben. „Wo ist das alles hin? Ich hab doch gar nichts gemacht“, zeigte sie sich ratlos.