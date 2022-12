„Nase gebrochen“: Antonia Hemmer feiert nach Trennung von Patrick mit blutiger Nase im Club

Von: Lukas Einkammerer

Antonia Hemmer und Patrick Romer haben sich getrennt. Mit dem Liebesaus gehen die „Sommerhaus der Stars“-Gewinner sehr unterschiedlich um. Antonia feiert ausgelassen im Club – was allerdings ziemlich schiefgeht.

Lichtenfels – Nach einer Trennung gibt es viele altbewährte Rezepte, um den Herzschmerz zu vergessen: Die einen machen sich bei einer romantischen Komödie über eine Packung Schokoladeneis her oder suchen Halt bei der Familie, die anderen stürzen sich ins Nachtleben und lassen sich in dunklen Clubs treiben. Unter Discokugeln und beim Klang von hämmernden Bässen ist die Trauer bekanntlich schnell verflogen und Tanzen statt Weinen macht auch einfach mehr Spaß. Das muss sich auch „Bauer sucht Frau“-Star Antonia Hemmer (22) gedacht haben – denn seitdem Schluss mit Patrick Romer (26) ist, lässt sie es mit ihren Freundinnen so richtig krachen.

„Game over“: Antonia Hemmer feiert nach Trennung von Patrick Romer ausgiebig im Club

2020 lernten sich Patrick Romer und Antonia Hemmer bei „Bauer sucht Frau“ kennen und galten nach der Kuppelshow für viele als absolutes TV-Traumpaar. Im September zogen sie ins „Sommerhaus der Stars“ ein und holten in einem Finale voller Nervenkitzel schließlich den Sieg, doch es zeichneten sich auch dunkle Wolken an ihrem Liebeshimmel ab. Vor allem Patricks Verhalten in der Promi-WG stieß bei den Fans des beliebten Duos auf wenig Begeisterung und am 18. November folgte dann die traurige Gewissheit: Nach zwei Jahren ist bei den beiden alles aus.

Antonia Hemmer lässt es nach der Trennung von Patrick Romer richtig krachen – vielleicht sogar ein bisschen zu sehr. Denn bei einer Clubnacht zeigt sich der Reality-Star mit blutiger Nase. © Screenshot/Instagram/antonia_hemmer (Fotomontage)

Wer den zwei Verflossenen auf Instagram folgt, merkt gleich – sie gehen mit der Trennung sehr unterschiedlich um: Patrick Romer sprach in einer geheimnisvollen Botschaft von „unüberbrückbaren Sachen“ und auf Versöhnung scheinen die beiden nicht aus zu sein. Antonia Hemmer hat indessen die Feierlaune ergriffen und in Begleitung ihrer Freundinnen macht sie fein herausgeputzt in der Disco die Nacht zum Tag: In ihrer Instagramstory teilt sie Videos, in denen sie wild tanzt, sich den Klängen der Musik hingibt und lautstark mitsingt. „Game over“, schreibt sie unter einem Foto, das die Getränkewahl der bunten Truppe zeigt – der Reality-Star lässt es sich richtig gut gehen.

Die Geschichte des Nachtclubs Die ersten Vorreiter der Nachtclubs und Discotheken, wie man sie heute kennt, waren die Saloons und Bars, die im 19. Jahrhundert besonders beliebt waren. 1883 war in den London Daily News auch erstmals von Türstehern die Rede – die schon damals dafür sorgten, dass nur die passende Klientel in die ehrfürchtigen Räumlichkeiten gelangte. Anfang des 20. Jahrhunderts fingen die meisten Clubbesitzer schließlich an, Live-Performances wie Musik und Zaubershows in ihr Programm aufzunehmen und mit der Alkohol-Prohibition in den USA von 1919 bis 1933 gewann vor allem Jazz in den Untergrund-Locations an Popularität. Seit den 1970er Jahren haben sich vor allem DJs und elektronische Musik in den Discotheken etabliert und haben Live-Acts auch heute noch größtenteils verdrängt. (Quelle: ourpastimes.com)

„Noch kurz Nase gebrochen“: Partynacht von Antonia Hemmer geht schief

Ganz nach Plan ging die Partynacht aber nicht, denn nach vielen euphorischen Videos von der Tanzfläche hält Antonia Hemmer auf einem Foto plötzlich ein blutverschmiertes Taschentuch in die Kamera. „Gestern noch kurz die Nase gebrochen“, schreibt sie unter die Aufnahme und hat dennoch ein breites Grinsen im Gesicht. Für Fans, die sich am nächsten Morgen durch die fröhlichen Aufnahmen ihres Clubtrips klicken, bestimmt ein ziemlicher Schock – wirklich gebrochen scheint ihr Riechorgan zum Glück aber nicht zu sein, denn wenige Stunden später teilt sie gut gelaunt Fotos im Pyjama.

Wie es sich nach einer durchzechten Nacht eben gehört, teilte Antonia Hemmer erst am Nachmittag einen Schnappschuss auf dem Weg zum Frühstück. Die blutige Nase scheint also zum Glück wieder vergessen und der Abend dürfte als voller Erfolg im Gedächtnis bleiben. Während sie eifrig das Tanzbein schwingt, kämpft ihr Ex mit ganz anderen Problemen, denn „Bauer sucht Frau“-Star Patrick Romer ist am Boden zerstört, weil sein Stier schwul ist. Verwendete Quellen: Instagram/antonia_hemmer, ourpastimes.com