Antonia Hemmer findet es ok, dass Patrick mit Schwägerin im Bett war: „Ist auf dem Dorf so“

Patrick und Antonia haben sich bei „Bauer sucht Frau“ kennen und lieben gelernt © Instagram/Antonia Hemmer

„Bauer sucht Frau“: Antonia Hemmer und Patrick Romer waren Teil der winterlichen Couple Challenge. Dabei kamen einige pikante Details auf den Tisch.

Bodensee/Hannover – Patrick Romer (25) und Antonia Hemmer (21) sind seit der 16. „Bauer sucht Frau“-Staffel ein Paar. Der sympathische 26-Jährige vom Bodensee eroberte in der Sendung Antonias Herz im Sturm und hinterließ auch beim vor allem weiblichen Publikum bleibenden Eindruck. Das verschaffte ihm einige Einladungen in andere TV-Formate und erst kürzlich nahm das junge Paar gemeinsam an der Winter-Ausgabe der Couple-Challenge teil.

Und wie man das so kennt, kommen im Reality-TV immer wieder pikante Details ans Licht, die vielleicht besser im Verborgenen hätten bleiben sollen. So verriet Patrick zum Beispiel, dass er einmal Sex mit der Frau seines Bruders gehabt habe.

Bei einer solchen Aussage werden natürlich auch die Fans hellhörig. Hat Patrick etwa Antonia betrogen und hinter dem Rücken seines Bruders eine Affäre mit seiner Schwägerin gehabt? Nein, so war es natürlich nicht, verrät Antonia jetzt selbst.

In einem Interview mit „Promiflash“ bringt die 22-Jährige aus Hannover Klarheit in die Kontroverse und erklärt, dass ihr Liebster nun mal aus einem kleinen Dorf komme, wo nicht besonders viele Menschen wohnen, und dass sich der Vorfall schon lange vor der Hochzeit seines Bruders oder ihrer Beziehung mit Patrick ereignete: „Da hat sich keiner betrogen, das war alles vor meiner Zeit. Ich wusste natürlich, dass er was mit seiner Schwägerin hatte. Das ist allerdings schon eineinhalb Jahre vorher passiert. Das ist eben so auf dem Dorf: Da kennt jeder jeden. Da ist es zwangsläufig so, dass irgendwie der Freund oder der Bruder oder so mal was mit der hatte.“

Patrick Romer wurde in Deutschland bekannt, als er an der 16. Staffel von „Bauer sucht Frau“ teilnahm. Etwa 25 Stunden die Woche arbeitet er als Bauer auf dem Hof seiner Familie und kümmert sich dort um 35 schottische Hochlandrinder. Gleichzeitig studierte er Wirtschaftsingenieurwesen Elektro- und Informationstechnik und absolvierte vor seinem TV-Debüt noch den Bachelor in seinem Studienfach.