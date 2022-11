Nach Trennung von Patrick: Antonia Hemmer zieht sich zurück

Teilen

Auf TikTok weint sich Antonia Hemmer bei ihren Fans aus. © TikTok/Antonia Hemmer

Der Druck war einfach zu viel: Antonia Hemmer und Patrick Romer haben sich getrennt. Die Influencerin will sich nun für eine Weile zurückziehen.

Niemand sorgte in der diesjährigen „Sommerhaus der Stars“-Staffel für mehr Furore als Antonia Hemmer (22) und Patrick Romer (26). Der TV-Bauer machte seine Freundin in der Sendung immer wieder fertig und warf ihr schlimme Beleidigungen an den Kopf. Die Influencerin wiederum ließ alles stumm über sich ergehen und sah die ganze Schuld bei sich selbst.

Trotz allem ging das „Bauer sucht Frau“-Paar am Ende als Sieger aus dem „Sommerhaus“ heraus. Die Fans zeigten sich allerdings entsetzt von Patricks rüpelhaftem Verhalten und drängten Antonia dazu, ihn zu verlassen. Lange Zeit wollte die Blondine nichts davon wissen und schloss eine Trennung kategorisch aus. Nun kam es doch so, wie es wohl kommen musste: Antonia und Patrick haben sich getrennt.

Das Liebesaus gaben sie in einem Instagram-Statement bekannt. „Durch die vielen Höhen und Tiefen, die unsere Beziehung begleiteten, hatten wir auch diesmal bis zuletzt die Hoffnung, aus dieser Krise gestärkt hervor zu gehen“, schrieben die beiden Reality-TV-Stars. Als Grund für den Schlussstrich führten Antonia und Patrick auf: „Leider hielt unsere Beziehung dem öffentlichen Druck als auch den unzähligen Spekulationen der letzten Wochen nicht stand.“

Antonia Hemmer: So reagieren die Fans auf das Liebesaus mit Patrick

Die Trennung scheint vor allem Antonia sehr mitzunehmen. In ihrer Story kündigte sie an, für eine Weile offline zu sein, um das Aus zu verarbeiten. „Ich werde mich für ein paar Tage zurückziehen. Ich denke, das könnt ihr verstehen“, erklärte die Fürtherin. Den Ex-Turteltauben sei die Entscheidung nicht leicht gefallen, künftig getrennte Wege zu gehen. „Deshalb bitten wir euch, unpassende Kommentare sein zu lassen“, bat Antonia ihre über 150.000 Follower.

Auch die Kommentare zu ihrem Trennungsstatement hat die Influencerin deaktiviert. Das hielt die Fans allerdings nicht davon ab, Nachrichten neben einem anderen Beitrag zu hinterlassen. „Das war das Beste, was du tun konntest. Irgendwann wirst du jemanden treffen, der dich wirklich aus vollem Herzen liebt, glaub mir. Kopf hoch“, munterte sie eine Followerin auf. Eine weitere schrieb: „Bin mir sicher, es ist das richtige für euch.“