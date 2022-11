„Schon mit Playboy in Kontakt“: Zieht sich Antonia Hemmer bald für Männermagazin aus?

Vor knapp zwei Jahren posierte Antonia Hemmer bereits für einen Bier-Erotik-Kalender. Nun verrät die Influencerin, dass sie das auch für den Playboy tun würde.

Hannover – Antonia Hemmer (22) enthüllt in einer Instagram-Fragerunde, dass sie nicht abgeneigt wäre, sich für den Playboy auszuziehen. Das dürfte die Fans wenig überrascht haben, denn das sexy Posieren in knapper Kleidung ist für den „Bauer sucht Frau“-Star ja nichts Neues. Nachdem die Blondine in der 16. Staffel der RTL-Kuppelshow beim Buhlen um den beliebten Bauern Patrick Romer (27) freiwillig die Koffer packte und dem Farm-Leben den Rücken kehrte, posierte die Wahl-Hannoveranerin nämlich in sexy Dirndl-Outfits für einen Bierkalender.

Das soll aber vielleicht nur der Anfang gewesen sein. Antonias Fans interessiert nun, ob sie auch für den Playboy posieren würde. Ihre Antwort darauf ist ziemlich eindeutig: „Ja, auf jeden Fall wäre ich nicht abgeneigt“, gibt Antonia ehrlich zu. Eine konkrete Zusammenarbeit steht zwar noch nicht an – einen Fuß in der Tür hat Antonia aber gegebenenfalls schon. Als die Blondine den Erotik-Kalender herausgebracht hat, gab es nämlich auch Gespräche mit dem Männermagazin. „Ihr wisst, ich habe vor zwei Jahren schon einen Erotik-Kalender herausgebracht“, erzählt Antonia via Instagram-Story, „und zu dem Zeitpunkt stand ich auch schon kurz mit dem Playboy in Kontakt“.

Antonia Hemmer: „Wer weiß, was die Zukunft bringt“

Was ihr Bauer wohl dazu sagen wird? Die halbnackten Kalender-Fotos haben damals zumindest für keinen besonders guten Start mit ihren Schwiegereltern geführt, plauderte die 22-Jährige kürzlich im Podcast mit Desirée Nick (66) aus. „Sie waren am Anfang ein bisschen abgeschreckt“, verriet Antonia.

Bislang gibt es aber ja noch keinen Anlass über eine weitere halb-nackte Bilderreihe zu sprechen, denn aus den Playboy-Gesprächen habe sich bisher noch nichts ergeben. Die Influencerin sei aber offen für eine Zusammenarbeit und gespannt, was die Zeit bringe.

Bis dahin versucht sich die Blondine vorerst in einer anderen Schiene, Denn nachdem das „Bauer sucht Frau“-Paar die letzte Staffel vom „Sommerhaus der Stars“ für sich entscheiden konnte und sich nun „Promipaar des Jahres 2022“ schimpfen darf, veröffentlichten Antonia und Patrick nun einen Schlager-Song. Und es soll nicht beim One-Hit-Wonder bleiben, sondern die zwei bringen im kommenden Jahr ein ganzes Album mit dem Musiklabel Telamo auf, bei dem die „Bauer sucht Frau“-Stars kürzlich einen Plattenvertrag unterzeichnet haben.