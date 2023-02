Antonia Hemmer zeigt mutiges Pickel-Foto

Reality-TV-Darstellerin Antonia Hemmer hat sich in einer Instagram-Story über ihren Kampf mit Akne geäußert und ein Foto ihrer Problemhaut geteilt.

Wie schlimm ihre Haut aussah, zeigt die „Bauer sucht Frau“-Bekanntheit Antonia Hemmer (22) anhand eines älteren Fotos, auf dem ein von Akne betroffener Gesichtsausschnitt zu sehen ist. Die Haut ist stark gerötet, mit Pickeln überzogen und sieht ziemlich schmerzhaft aus. In ihrer aktuellen Story auf Instagram richtet sich die Influencerin an ihre Follower und sagt: „An die, die mir schon seit Anfang an folgen: Ihr wisst ja, wie meine Haut aussah: mega entzündet, mega pickelig.“

Normalerweise präsentiert sich Antonia Hemmer ihren Fans top gestylt und geschminkt. Nun zeigt der Reality-Star aber ein Foto mit Pickeln. © Screenshot/Instagram/antonia_hemmer (Fotomontage)

In dem Beitrag geht es vor allem um ein Produkt, das die „Sommerhaus der Stars“-Gewinnerin des letzten Jahres promotet. Das besagte Bild soll nämlich ihre Haut vor der Anwendung der von ihr beworbenen Pflegeserie zeigen. Inzwischen sei auch ohne Filter von ihrer einstmals so entzündeten Haut „fast gar nichts mehr zu sehen“, schwärmt die 22-Jährige und hält zum Beweis ihr Gesicht in die Kamera. Es sei einfach „der Wahnsinn“, wie sehr besagtes Beauty-Produkt ihre Haut verbessert habe.

Antonia Hemmer wirbt für Beauty-Marke und zeigt sich ungeschminkt

Anlass der Kampagne ist das dreijährige Bestehen der Kosmetikmarke, mit der die Blondine nach eigenen Aussagen seit zwei Jahren zusammenarbeitet. Um zu gratulieren, pustet sie mit Partyhut und Luftballon ausgestattet fröhlich in eine Papiertröte. In einem kurzen Video führt Antonia dann vor, wie sie ihr Lieblingsprodukt der Marke verwendet. Für die Follower gibt es dann wie üblich auch noch einen Promocode, mit dem sie die Produkte günstiger kaufen können.