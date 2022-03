„Arbeite an einem neuen Projekt“: Patricia Kellys mysteriöse Ankündigung bringt Fans ins Grübeln

Sie bringt ihre Fans zum Rätseln: Patricia Kelly hat verkündet, dass sie an einem mysteriösen Projekt arbeitet. Die Schlagersängerin verrät außerdem, dass sie sich auf ihr Vorhaben riesig freut. (Fotomontage) © Instagram/Patricia Kelly

Dublin– Patricia Kelly (52) bringt ihre Follower zum Rätseln! Die Schlagersängerin ließ ihre Fans darüber grübeln, an was für einem geheimnisvollen Projekt sie aktuell arbeiten würde. Via Instagram kündigte Patricia Kelly ihr mysteriöses Vorhaben in einer Videobotschaft an und verriet, dass sie sich aktuell in Dublin befindet.

Die Schlagersängerin fragte ihre Fans, ob sie erraten können, um welches geheimnisvolle Projekt es sich dabei handeln könnte. Zu ihrem Video verkündete sie aufgeregt: „Hallo aus Dublin. Ich arbeite gerade an einem neuen Projekt. Vielleicht habt ihr eine Idee, was es sein könnte? […] Ich freue mich total.“

Ihrem Videoclip fügte Patricia Kelly zudem die passenden Hashtags #neuesprojekt, #waskönnteessein, #thekellyfamily und #bald, hinzu. Scheint ganz so, als ob sich die Fans der Songwriterin schon bald auf die Erscheinung des bevorstehenden Projekts freuen können!

Patricia Kelly kündigt mysteriöses Projekt an

Patricia Kelly rief ihre Fans dazu auf, dass sie ihre Vermutungen über ihr neues Projekt gerne in die Kommentare ihres Clips schreiben können. Sie fügte hinzu: „Schreibt es in die Kommentare. Bald wisst ihr mehr.. PS: Es hat nichts mit Dublin zu tun.“

Woraufhin einer ihrer Fans annahm, dass es sich dabei um einen bevorstehenden Videodreh zu dem „Venga Chica“-Song des Stars handeln könnte. Der User vermutete: „Ich denke ein Videodreh für “Venga Chica” und du wirst Angelo besuchen.” Ob der Fan die mysteriöse Ankündigung damit tatsächlich enträtseln konnte, bleibt jedoch noch abzuwarten.