„Arbeite fleißig“: Michael Wendler jammert über böse Kommentare zu seinen Steuersünden

Von: Diane Kofer

Michael Wendler hat in Deutschland hohe Steuerschulden. Dafür erntet der Schlagerstar immer wieder heftige Kritik. In seinem Podcast klagt der Wendler jetzt sein Leid: Er wird oft fies beleidigt.

Cape Coral – Bei vielen Fans ist Michael Wendler (51) in Ungnade gefallen: Nicht nur wegen seiner verschwörungstheoretischen Aussagen und dem Rauswurf bei DSDS, sondern auch wegen seiner Steuerschulden in Deutschland. Den Schlager-Musiker erreichen deswegen immer wieder böse Nachrichten und Forderungen, seine Schulden endlich zu begleichen. Jetzt meckert der Sänger über diese Kritiker.

„Arbeite fleißig daran“: Michael Wendler ist von bösen Kommentaren zu seinem Steuer-Vergehen genervt

Der „Egal“-Interpret und seine Frau Laura Müller (23) haben ein neues Geschäftsmodell entwickelt: In einem kostenpflichtigen Podcast geben sie ihren Zuhöreren ziemlich private Einblicke und beantworten auch Fragen von Fans und Followern. Von einer Zusendung zeigt sich das Paar in der dritten Folge des Audiotalks allerdings ziemlich schockiert. „Wann zahlt ihr eure Steuern in Deutschland, ihr Assis?“, fragt ein User direkt und ziemlich vulgär.

Für den Wendler absolut unverständlich. Er ist der Meinung, er sei völlig zu Unrecht in diese Situation geraten – und hat wenig Verständnis für böse Kommentare und fiese Beleidigungen. „Ich sollte dann von knapp zehn Jahren Steuern zurückzahlen und das hat mich getroffen wie der Schlag. Seitdem gibt es Maßnahmen, die dafür sorgen, dass jedes Jahr zig Tausende Euro zurückgezahlt werden“, betont er in „Die Wendlers“. An seine Kritiker gerichtet, stellt er klar: „Es findet etwas statt. Ich arbeite fleißig daran.“

„Die Wendlers“: Der Podcast von Michael Wendler und Laura Müller Wie viele andere Promis haben sich nun auch Michael Wendler und Laura Müller dazu entschieden, einen gemeinsamen Podcast aufzunehmen. In „Die Wendlers“ soll sich ab August alles um das Leben der beiden drehen. „Freut euch auf unzensierte, spektakuläre Gespräche zwischen Laura Müller und Michael Wendler“, kündigte der Sänger vor Kurzem auf seinem Facebook-Kanal an. Der Podcast ist auf der Plattform „Patreon“ zu finden, ein Abonnement kostet knapp 30 US-Doller.

„Ich hoffe, ihr sterbt“: Laura Müller nach Hassnachrichten fassungslos

Seine Frau Laura steht Michael Wendler bei – auch sie bekommt zahlreiche Nachrichten, die alles andere als nett sind. Sie richtet das Wort direkt an die Verfasser: „Ich bekomme auch oft Nachrichten: ‚Ich hoffe, ihr sterbt.‘ Das habe ich auch schon gelesen – von 20-jährigen Mädels. Man kann jemanden nicht mögen und scheiße finden, aber das sollte man lassen.“

Michael Wendler und seine Frau Laura Müller können die Kritik an Wendlers Steuersünden nicht verstehen und beschweren sich über böse Nachrichten. © Imago/ Future Image (Fotomontage)

Die Konsequenzen der Vergehen und des Verhaltens der vergangenen Jahre bekommt der Wendler in Deutschland zu spüren. Als er sein Comeback bei einem Festival auf Kreta ankündigte, gingen viele Stars auf die Barrikaden. Das Schlagerfestival wurde wegen des Wirbels um Michael Wendler wieder abgesagt. Verwendete Quellen: Podcast: Die Wendlers (Folge 3, Patreon/ Instagram)