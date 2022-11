„Arbeiten alle nichts“: „Goodbye Deutschland“-Fans sauer, weil Vox nur noch Influencer auf Mallorca zeigt

Von: Claire Weiss

Teilen

Einst zeigte „Goodbye Deutschland“ spannende Geschichten von Abenteurern, die in einem fernen Land einen Neustart wagten. Heute geht es in der Vox-Sendung nur noch um Influencer auf Mallorca. Das denken zumindest die Fans im Netz.

Mallorca - Danni Büchner, Lisha und Lou, Peggy Jerofke und Steff Jerkel, Tamara und Marco Gülpen, Jenny Matthias und Caro und Andrea Robens - viele „Goodbye Deutschland“-Auswanderer hat es von der kalten Heimat auf die sonnige Baleareninsel gezogen. Die Vox-Sendung begleitet die Wahl-Mallorquiner schon seit Jahren in ihrem Alltag. Zuschauer können im TV die Ups und Downs eines Auswandererlebens mitverfolgen.

„Goodbye Deutschland“-Fans schimpfen über „Infaulenzer“

Doch wenn es nach Fans im Netz geht, dann ist die Doku-Show schon lange nicht mehr das, was sie einst war. Was die Zuschauer besonders stört: Alle oben genannten Auswanderer verdienen ihr Geld (zumindest teilweise) mit Werbeverträgen. Auf Instagram vermarktet Peggy Jerofe etwa ihr neustes Sport-Outfit, Danni Büchner preist einen Lippenstift an, während Caro Robens einen Rabattcode für ein Zahnbleichgerät teilt.

Sowohl Danni Büchner, als auch Lisha und Lou verdienen ihr Geld als Influencern. Bei „Goodbye Deutschland“-Fans stößt das auf Kritik. © Instagram/Danni Büchner

Das macht die Zuschauer ganz schön wütend. „Bitte gebt weder der Büchner noch diesen Inflaulenzern eine Plattform“, schimpft ein Fan unter einem Instagram-Beitrag von „Goodbye Deutschland“. „Die arbeiten ja alle nicht!“, beschwert sich ein anderer. „Was ist nur aus ‚Goodbye Deutschland‘ geworden. Was war das einmal für eine tolle Sendung, mit Menschen, die mit Fleiß ihre Auswanderung geschafft haben, jetzt ist das nur für Influencer“, schreibt ein dritter Fan bedrückt.

Über „Goodbye Deutschland“ Am 15. August 2006 feierte „Goodbye Deutschland“ bei Vox Premiere. Manche Familien werden schon seit Jahren vom Fernsehsender begleitet. Zu den beliebtesten Auswanderern gehören ohne Zweifel Konny und Manu Reimann. Die beiden haben mittlerweile ihr eigenes Spin-Off bei Kabel eins mit dem Titel „Willkommen bei den Reimanns“. Übrigens: Laut destatis.de wanderten im Jahr 2021 994.303 Menschen aus Deutschland aus. Am häufigsten zieht es die Deutschen in die Schweiz.

„Goodbye Deutschland“-Stars nutzen Social Media als Nebeneinkommen

Fairerweise muss man aber sagen, dass die meisten „Goodbye Deutschland“-Auswanderer Instagram nur als Nebenerwerb nutzen. Peggy Jerofke und Steff Jerkel etwa haben gemeinsam ihr Restaurant „Martiki“. Caro und Andreas haben in ihrer Zeit auf Mallorca gleich mehrere Fitnessstudios eröffnet und führen außerdem das ‚Iron Diner‘, ein Fast-Food-Lokal, das gesunde Küche anbietet. Jenny Matthias hat ihr eigenes Modegeschäft „Jenny Delüx“ und die Gülpens ihr „Hostal Playa de Palma“.

Reimanns, Büchners und Co.: Das sind die beliebtesten „Goodbye Deutschland“-Auswanderer Fotostrecke ansehen

Danni Büchner und ihre Tochter Joelina, sowie Lisha und Lou sind die einzigen, die als Vollzeit-Influencer und Realitystars arbeiten. Die „Goodbye Deutschland“-Stars Peggy und Steff haben sich kürzlich getrennt - und das nach 25 Jahren zusammen. Steff ist darüber „todtraurig“. Verwendete Quellen: Instagram/Goodbye Deutschland, vox.de