„Magst du bumsen?“: Tatort-Star Mimi Fiedler kontert Hasskommentare im Netz

Von: Lukas Einkammerer

„Tatort“-Star Mimi Fiedler bekommt auf Instagram eine fragwürdige Fan-Nachricht. Sie reagiert mit einem aussagekräftigen Video. Die Botschaft dahinter sorgt bei ihren Fans für große Begeisterung.

München – Für die meisten Promis ist ein Instagramaccount ein absolutes Must-have. Schließlich bietet die Bilderplattform die Möglichkeit, mit den Fans täglich in regem Kontakt zu bleiben und sie über die aufregendsten Updates aus dem eigenen Leben zu informieren. Dass von den Followern dabei nicht immer nur positive und freundliche Kommentare kommen, davor ist niemand sicher – egal ob internationale Größen wie Beyoncé (41) und Taylor Swift (33) oder auch einheimische Stars wie „Tatort“-Kommissarin Mimi Fiedler (47).

„Mein Gott, ist die Mimi hot“: „Tatort“-Star Mimi Fiedler feuert gegen Hass-Kommentare bei Instagram

Auf Instagram teilte Mimi Fiedler mit ihren knapp 93.000 Followern nun eine fragwürdige Botschaft, die ihr ein „Fan“ pünktlich zum Jahreswechsel als Direktnachricht zukommen lassen hat. „Hoffe im neuen Jahr gibt‘s mal wieder mehr roten Lippenstift“, schreibt der User und fügt seinen Worten ein Flammen-Emoji hinzu, „sonst siehst du aus wie du alt bist.“ Bewunderung sieht anders aus – das scheint auch die gebürtige Jugoslawin so zu sehen und reagiert mit einem skurrilen Videoclip auf den ungefragten Seitenhieb.

In ihrem Videostatement sitzt Mimi Fiedler ganz nah vor der Kamera und malt sich mit jenem roten Lippenstift, von dem in der unfreundlichen Nachricht die Rede war, die Lippen an und Kreise um die Augen. „Wenn du mich siehst mit meinem roten Lippenstift, dann wirst du dir denken: ‚Mein Gott, ist die Mimi hot‘“, lässt sie ironisch verlauten. Im zweiten Teil des Videoclips betritt dann ihr Ehemann Otto Steiner (59) das Zimmer, der in das Projekt bestens eingeweiht zu sein scheint: „Findest du mich hot?“, fragt ihn seine Herzensdame, während sie mit gespielt-verführerischem Blick in die Kamera starrt, „Magst du bumsen?“

Hasskommentare auf Social Media Weltweit kann Instagram über 1,2 Milliarden monatliche Nutzer verzeichnen – doch viele User müssen auf der Bilderplattform und anderen Social-Media-Netzwerken Hass und Beschimpfungen über sich ergehen lassen. Einer Umfrage der Uni Leipzig zufolge sollen im vergangenen Jahr 24 Prozent aller Befragten Opfer von Hassrede im Netz geworden sein – bei der Altersgruppe der 16- bis 22-Jährigen sogar die Hälfte. Zwar geht Instagram gegen Hass-Kommentare vor, sperrt missbräuchliche Konten und verhängt Strafen, gibt aber offen zu, dass die Nachverfolgung von Privatnachrichten weitaus schwieriger sei. „Wir handeln bei Hassrede sofort, wenn wir von entsprechenden Inhalten erfahren. Außerdem verbessern wir ständig die Erkennung, um sie schneller zu identifizieren“, hieß es Anfang 2021 in einer Mitteilung des Unternehmens. (Quellen: uni-leipzig.de, about.instagram.com)

„Sensationeller Humor“: Statement von „Tatort“-Star Mimi Fielder sorgt im Netz für Begeisterung

Was genau es mit der ungewöhnlichen Videobotschaft auf sich hat, erklärt Mimi Fiedler in einem weiteren Posting. „Eine Frau muss sich nicht schminken, um ‚hot‘ zu sein. Es sei denn, sie will es“, beschreibt sie die Message hinter der, auf den ersten Blick etwas bizarren, Aufnahme, „Und ich bin auch so alt wie ich bin. Und genau das gibt‘s hier auch zukünftig zu sehen. Frei von Filter, Fillern, Fotoshop, gell?“ Zwar können nicht alle die Antwort der Schauspielerin so ganz nachvollziehen – „Warum muss es immer extrem sein?“, schreibt ein Instagram-Nutzer – dennoch sorgt ihr Statement im Netz für großen Zuspruch.

Deutliches Statement auf Instagram: „Tatort“-Star Mimi Fiedler feuert mit einem provokanten Videoclip gegen eine fiese Fan-Nachricht. Auch ihr Ehemann Otto Steiner ist in der Aufnahme zu sehen. © Screenshot/Instagram/_missmimi_ (Fotomontage)

„Besser kann man auf diese Nachricht nicht reagieren“, lobt eine Userin die Autorin und Schauspielerin, „Ich feiere deinen sensationellen Humor“, schließt sich ihr eine andere an. Für den Lippenstift-Hasskommentar scheint indessen niemand Verständnis zu haben: „Da hat sich wohl an Silvester jemand mit Böllern das Hirn weggeschossen“, wettert ein Fan, während eine weitere über die fehlerhafte Grammatik der Botschaft lacht – „Wenn man beleidigt, dann bitte mit angemessener Rechtschreibung.“

Instagram verlockt dazu, alle Facetten seines Privatlebens zu offenbaren, leider lässt es sich aber nicht vermeiden, dass von sogenannten „Bewunderern“ gehässige Nachrichten eintrudeln. Mimi Fiedlers Entscheidung, anstatt einer wütenden Antwort mit einer ironischen und humorvollen Video-Parodie auf den Lippenstift-Kommentar zu reagieren, sieht man in der Promiwelt so eher selten. Erst vor wenigen Monaten feuerte Mimi Fiedler nach einem fiesen Kommentar über Cathy Hummels gegen Johannes B. Kerner. Verwendete Quellen: Instagram/_missmimi_, about.instagram.com, uni-leipzig.de