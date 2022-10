„Armes Armes Kind“: 15-Jährige Teenie-Mama Darya zum zweiten Mal schwanger

Von: Sarah Wolzen

Influencerin und Teenie-Mama Darya ist zum zweiten Mal schwanger © Instagram: nydadasha__

Teenie-Mama Darya Sudnishnikova ist wieder schwanger. Wie die 15-jährige Influencerin nun auf Instagram bekannt gab, erwartet sie ihr zweites Kind.

Krasnojarsk, Russland - Hinweis: Liebe Leser, dieser Text stammt aus 2021. Wegen der großen Beliebtheit haben wir ihn auf unseren Facebookseiten erneut geteilt.

Ihre Geschichte sorgte im vergangenen Jahr für Schlagzeilen auf der ganzen Welt. Die damals noch 14-jährige Russin Darya Sudnishnikova verkündete im Netz ihre erste Schwangerschaft. Als Vater des Babys gab sie ihren 10-jährigen Freund Ivan an. Gemeinsam wollten die beiden das Kind großziehen.

Teenie-Mama Darya zunächst unsicher, ob sie das Kind behalten will

Die Vaterschaft des Jungen konnte früh ausgeschlossen werden, woraufhin Darya offenbarte, von einem 15-Jährigen vergewaltigt worden zu sein. Kurz nach der Geburt von Tochter Emily trennten sich Darya und Ivan. Noch bis vor zwei Monaten war der Webstar, der vor allem auf TikTok aktiv ist, mit Ex-Freund Pasha verlobt.

Jetzt hat sie in Maksim einen neuen Freund gefunden. Und ist wieder schwanger, wie sie auf Instagram bekannt gab. Allerdings schien sich Darya zunächst nicht sicher zu sein, ob sie das Kind behalten möchte. Nach einem Streit mit Maksim flehte dieser sie in seiner Instagramstory an, keinen Abbruch vorzunehmen. Jetzt verkündet die Teenie-Mutter, das Kind tatsächlich austragen zu wollen.

In den sozialen Medien erntet die 15-Jährige, die sehr offen mit ihrer Geschichte umgeht, vor allem Mitleid. So kommentiert eine Nutzerin „Armes Armes Kind“ und meint damit wohl vor allem Darya selbst.