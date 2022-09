„Wollte etwas kürzertreten“: Darum ist Armin Roßmeier nur noch selten im Fernsehgarten

Teilen

Armin Roßmeier gehört zu den Lieblingen der ZDF-Fernsehgarten-Zuschauer. © Imago

Armin Roßmeier ist der heimliche Star beim ZDF-Fernsehgarten. Doch wieso tritt der TV-Koch immer seltener in der Unterhaltungssendung auf?

Für viele Fans gehört Armin Roßmeier (73) zum festen Bestandteil des ZDF-Fernsehgartens. Tatsächlich scheint der TV-Koch bei den Zuschauern beliebter als Andrea Kiewel (57) selbst zu sein. Während die Moderatorin immer wieder Kritik einstecken muss, wird jeder Auftritt von Roßmeier bejubelt. Doch zuletzt ist der Kult-Feinschmecker immer seltener in der Show zu sehen. Stattdessen lud Kiwi andere Köche wie Johann Lafer (64) oder Steffen Henssler (49) zu sich ein. Im Netz sorgte dieser Personalwechsel für Entrüstung. „Ich möchte Armin sehen und niemand anderen“, hieß es unter anderem auf Twitter.

Insgesamt gab es dieses Jahr 19 Ausgaben des Fernsehgartens. Roßmeier trat allerdings lediglich in sechs davon auf. Auch bei der „Fernsehgarten on Tour“ ist er nur einmal dabei. Was steckt dahinter? Offenbar entschied sich der 73-Jährige selbst dazu, sein Pensum abzubauen. Grund dafür seien seine anderen Verpflichtungen, die wohl einen höheren Stellenwert haben. „Herr Roßmeier wollte etwas kürzertreten, da er auch noch Prüfungsmeister bei der IHK ist und auch Studenten an der TU München unterrichtet“, erklärte eine Sprecherin des Gastro-Experten auf Nachfrage von t-online.de.

Armin Roßmeier: Auftritte hängen von „Verfügbarkeit“ und „Themenvorschlägen“ ab

Diese Entscheidung habe der Koch ganz „bewusst“ getroffen. Fernsehgarten-Zuschauer sollten trotzdem nicht traurig sein. Denn Armin Roßmeier denkt noch lange nicht über einen Abschied von dem Kult-Format nach. „Auch in Zukunft wird Herr Roßmeier weiterhin im Fernsehgarten-Team dabei sein“, kündigte die Sprecherin an. Außerdem sei der Publikumsliebling bei einigen Sendungen als Redakteur tätig. Heißt also: Obwohl Roßmeier seltener vor der Kamera zu sehen ist, zieht er im Hintergrund die Fäden und hilft bei der Produktion der Sendung mit.

Das ZDF wiederum erklärte, dass die Einsätze des Unidozenten abhängig seien von „seiner Verfügbarkeit, der thematischen Ausrichtung der jeweiligen Sendung und den gemeinsam erarbeiten Themenvorschlägen“. Roßmeier sei ein „langjähriger und sehr geschätzter Koch und Service-Experte des ZDF-Fernsehgartens“. Am kommenden Sonntag ist der TV-Star bei der ersten Ausgabe des „ZDF-Fernsehgarten on Tour“ mit dabei, die aus Erfurt-Petersberg gesendet wird.