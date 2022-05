Arno Dübel will TV-Star werden: Deutschlands frechster Arbeitsloser will mit 66 wieder arbeiten

Arno Dübel ist als Arbeitsloser bekannt. Doch nun möchte der 66-Jährige endlichen einen Job.

Arno Dübel (66) möchte endlich ins Arbeitsleben starten. Er machte bereits einige Schlagzeilen mit seinem Titel „Deutschlands frechster Arbeitsloser“ und war ganze 20 Jahre lang von der Bildfläche verschwunden. Doch jetzt ist er wieder aufgetaucht und hat einen ungewöhnlichen Plan: Er möchte mit 66 anfangen zu arbeiten.

Arno Dübel hat einen Manager

Der Kult-Arbeitslose hat einen Manager gefunden, den Rentner Marcus Wenzel. Dieser saß schon einmal aufgrund von Betrugsvorwürfen in U-Haft. Er möchte Dübel gerne in der Serie „Die Discounter“ bei Amazon Prime sehen. Darin geht es um einen Supermarkt in Hamburg. Als Werbung für sich selbst veröffentlicht Dübel bereits wieder einige seiner typischen Sprüche auf Facebook, wie „Ich sitz‘ auf Kohlen, nur dass die nicht heiß sind“ oder auch „Jeden Tag arbeiten, stell‘ dir mal vor…“

Er will Fernsehstar werden

Doch der Weg nach oben ist lang. Noch wohnt Dübel in einem Altenheim. Dort hat er ein 18 Quadratmeter Zimmer mit Balkon. Davor ist ein großer Garten und die idyllische Lage fällt auf. Doch der Arbeitslose möchte mehr – Eine eigene Wohnung. Es bleibt abzuwarten, ob der notorische Arbeitslose mit 66 Jahren noch zum Fernsehstar wird.