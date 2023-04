Unter anderem Namen: Schlagerstar Michelle landet Mega-Hit in Asien 

„One Way Ticket“

Seit 30 Jahren begeistert Michelle das deutschsprachige Publikum. Nun startet die Schlagersängerin auch in Asien durch.

Asien - Unter dem Pseudonym Tanja Thomas veröffentlichte Schlagerstar Michelle (51) 2006 das Dance-Album „My Passion”. An Schlagerhits wie „Wer Liebe lebt” (2001) oder „Idiot” (2002) konnte sie damit allerdings nicht anknüpfen. Anders sieht das in Asien aus, wo der darauf enthaltene Titel „One Way Ticket” derzeit viral geht.

Den Hype ausgelöst hatte der YouTube-Kanal LyLy Clb Nghệ Thuât Tổng Hợp. Er teilte im Januar 2022 ein Video, in dem eine Zumba-Gruppe zu dem Song tanzte. Mittlerweile ist der Clip über 17 Millionen Mal aufgerufen worden und hat weitere Formationen aus Asien zum Tanzen animiert, wie der „Kölner Stadt-Anzeiger” berichtet.

+ Seit 30 Jahren begeistert Michelle das deutschsprachige Publikum. Nun startet die Schlagersängerin auch in Asien durch. © Kirchner-Media/osnapix/Imago

Über fünf Millionen Spotify-Streams

Auch auf Spotify generiert das Cover des Eruption-Klassikers von 1979 über fünf Millionen Streams. Da kann selbst Michelles neuster Hit „Scheißkerl“ (2022) mit drei Millionen Streams nicht mithalten.

„Idiot“ und „Nicht verdient“ (2018) im Duett mit Ex-Partner Matthias Reim (65), kommen indes auf je 47 Millionen Aufrufe. Der Durchbruch als Schlagersängerin war Michelle 1993 mit „Und heut’ Nacht will ich tanzen“ gelungen. 2001 belegte sie mit „Wer Liebe lebt“ den achten Platz beim Eurovision Song Contest. Verwendete Quellen: YouTube, „Kölner Stadt-Anzeiger“

Rubriklistenbild: © Kirchner-Media/osnapix/Imago