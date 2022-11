„Asoziales Verhalten“: Amira Pocher redet sich wegen Iris Klein völlig in Rage

Von: Claire Weiss

Vor wenigen Tagen erntete Iris Klein im Netz einen Shitstorm, weil sie ihre Hunde mit Elektroschocks zu erziehen versuchte. Auch Hundeprofi Martin Rütter mischte sich ein. Und nun lässt sich Amira Pocher über den Vorfall aus.

Mallorca - Schon mehrfach haben Iris Kleins (55) Hunde die Sofagarnitur auf der Terrasse zerfetzt. Den Couchbereich hat die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin daraufhin mit Strombändern umzäunt. Auf Instagram zeigte sie den abgesperrten Bereich und erklärte, dass sie ihre Hunde so erziehen möchte.

Sofort wurden kritische Stimmen laut. Unter ihnen Martin Rütter (52) - Deutschlands wohl bekanntester Hundetrainer. „Mal unter uns, finde nur ICH komplett behämmert, sich das Haus mit Stromzäunen zu dekorieren, weil man seine Hunde nicht vernünftig auslastet?“ schrieb der Moderator und Buchautor auf Instagram.

Iris Klein fühlte sich davon scheinbar direkt angegriffen, denn im Netz feuerte die Mutter von Daniela Katzenberger zurück. Und genau das ist es, was Amira Pocher (30) gehörig gegen den Strich geht. In ihrem Podcast mit Oliver Pocher (44) lästert die Moderatorin (mal wieder) über die Wahlmallorquinerin. Denn Martin Rütters Kommentar sei lediglich ein hilfreicher Tipp gewesen, Iris Kleins Verhalten hingegen völlig übertrieben.

Eletroreizgeräte für Hunde

Elektroreizgeräte sind seit 2006 nach dem Tierschutzgesetz in der Hundeerziehung in Deutschland verboten. Auch in Spanien ist ein neues Tierschutz-Gesetz geplant. Hundebesitzer müssen künftig sogar einen Kurs absolvieren.