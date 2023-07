„Die werden mich köpfen“: Andrea Berg verplappert sich nach „Starnacht“

Teilen

Eigentlich wollte Andrea Berg die Neuigkeiten bezüglich ihrer anstehenden Heimatkonzerte noch geheim halten. Jetzt plauderte der Schlagerstar jedoch überraschend aus dem Nähkästchen.

Wörthersee/Aspach – Andrea Berg (57) ist eine absolute Ikone des deutschen Schlagers. Nicht umsonst sorgen die Fernsehauftritte der „Du hast mich tausendmal belogen“-Interpretin regelmäßig für beeindruckende Einschaltquoten und auch Bergs Konzerte sind fast immer in Windeseile ausverkauft. Eine ganz besondere Möglichkeit, die Schlagerqueen auf der Bühne zu erleben, sind selbstverständlich auch immer die Auftritte in ihrer Heimat Aspach. Dort hat Andrea Berg nicht nur ihren Lebensmittelpunkt auf einem idyllischen Bauernhof, sondern mit der „WIRmachenDRUCK“-Arena auch eine eigene Bühne für großangelegte Events.

Andrea Berg wird in Aspach mit der Schlagerprinzessin Vanessa Mai performen

Die nächsten Performances in Aspach stehen schon bald an und Fans können gar nicht mehr abwarten, was ihr Idol bei den Konzerten für sie geplant hat. Eigentlich hält sich Andrea Berg meist ziemlich bedeckt, was Gaststars und andere Überraschungen für ihre Zuschauer angeht. Ein besonderes Detail konnte die Sängerin jetzt allerdings nicht mehr für sich behalten. Nach ihrem Auftritt bei der „Starnacht am Wörthersee“ am vergangenen Wochenende verplapperte sich Andrea nämlich plötzlich — und verriet dabei ein hochkarätiges Überraschungsduett.

Lange Haare, schrille Outfits, wilde Looks: Die Bilder der großen Schlagerstars damals und heute Fotostrecke ansehen

„Die werden mich jetzt köpfen, dass ich das jetzt verrate, aber mein Püppchen Vanessa wird auch dabei sein“, verriet Andrea Berg überraschend nach ihrem Auftritt bei der „Starnacht“, wie Schlagerradio berichtete. „Wir werden ‚Unendlich‘ auf die Bühne bringen. Für euch, wir zwei zusammen. Und ich freu mich schon tierisch drauf!“ Jetzt wo die Katze aus dem Sack ist freuen sich sicherlich auch die Ticketinhaber tierisch auf die anstehenden Auftritte — Schlageradel im Doppelpack!

Gemeinsame Auftritte mit Stiefschwiegertochter Vanessa Mai für Andrea Berg keine Seltenheit

Dass Andrea Berg und Vanessa Mai (31) nicht nur durch ihre Liebe zum Schlager verbunden sind, ist für Fans der Sängerinnen längst kein Geheimnis mehr. Die „Wolkenfrei“-Frontfrau ist nämlich bekanntermaßen mit Bergs Stiefsohn Andreas Ferber (40) verheiratet, was sie rein technisch zur Stiefschwiegertochter der Schlagerikone macht. Andrea und Vanessa standen in der Vergangenheit schon mehrfach zusammen auf der Bühne. Bei den anstehenden Konzerten in Aspach wollen sich das offenbar wiederholen.

Am Samstag trat Andrea Berg bei der „Starnacht am Wörthersee“ auf. Nach ihrer Performance plauderte der Schlagerstar aus dem Nähkästchen... © IMAGO/Daniel Scharinger

Ihr Auftritt bei der „Starnacht am Wörthersee“ sorgte bei ihren Fans aber auch noch aus einem ganz anderen Grund für Gesprächsstoff: Andrea Berg sieht immer jünger aus und verwundert damit die Schlagerfans. Verwendete Quellen: schlagerradio.de