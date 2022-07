„Aspach, ihr seid der Hammer!“: Andrea Berg feiert Heimspiel-Konzert vor 35.000 Schlagerfans

Andrea Berg gab ein komplett ausverkauftes Konzert mit 35.000 Zuschauern. Bald steht bereits das nächste Konzert in Aspach an. (Fotomontage) © Screenshot Instagram/Andrea Berg & IMAGO/Eibner

Schlagersängerin Andrea Berg gab in Aspach ihr 15. Heimspiel Konzert. Die Aspacher „WIRmachenDRUCK“-Arena war mit 35.000 Zuschauern komplett gefüllt. Für das Open-Air-Konzert waren alle Karten schnell ausverkauft. Nach dem letzten Lied verabschiedete sich die Sängerin mit den Worten: „Tausend Dank für diese zwei unbeschreiblich schönen Abende. Aspach, ihr seid der Hammer“.

Zudem fügte Andrea Berg noch hinzu: „Und das Beste ist: Wir sehen uns in wenigen Tagen mit vielen Freundinnen und Freunden wieder und feiern das Leben.“ Damit meinte die Künstlerin das bald anstehende nächste Event. In derselben Arena in Aspach findet bereits am 29. Und 30. Juli das Open-Air-Festival „Giovanni Zarrella präsentiert: 30 Jahre Andrea Berg“ statt. Dabei präsentiert die Sängerin ihr neues Album „Ich würd’s wieder tun“, das pünktlich am 29. Juli erhältlich ist.

Das Line-up ist hochkarätig

Über das Konzert Ende Juli meint Andrea Berg: „Ich würds wieder tun! Deshalb habe ich meinen Fans und mir einen großen Wunsch erfüllt: ein neues Album mit vielen lieben Freundinnen und Freunden und eine große Party bei mir zu Hause! Ich verspreche Euch: Wir werden es gemeinsam richtig krachen lassen“ Bei dem anstehenden Konzert sind einige hochkarätige Sänger geladen: Unter anderem werden Giovanni Zarrella, Maite Kelly, Nik P., Beatrice Egli, Kerstin Ott, DJ Ötzi, Semino Rossi, Stereoact, Al Bano, Nino de Angelo und viele weitere Stars dabei sein.