„Atemberaubend hübsche Frau“: Estefania Wollny hat weiter abgenommen

Von: Sarah Wolzen

Teilen

Estefania Wollny nimmt immer weiter ab © RTL2 & Screenshot Instagram: estefaniawollny21

Bei den Wollnys purzeln weiterhin die Pfunde. Das Netz ist nach ihrem jüngsten Selfie ganz begeistert von Estefanias neuem Look.

Ratheim - Was ist bloß bei den Wollnys los, fragen sich aktuell viele Fans der Großfamilie. Seit einigen Monaten scheinen die Pfunde bei Mutter Silvia (56), Sylvana (29), Sarafina (26), Sarah-Jane (23) und Co. nur so dahinzuschmelzen. Aktuell ist es die zweitjüngste Tochter der Wollnys, die im Netz mit ihrem jüngsten Post für Aufsehen sorgt. Denn hatte Estefania (19) bereits mit ihrer enormen Typveränderung begeistert, scheint die 19-Jährige nun noch weiter abgenommen zu haben. Ihre Fans sind total hin und weg von Estes neuem Look.

Estefania Wollnys Fans sind total begeistert von ihrer Typveränderun

Reality-Star, Sängerin, Schmuckdesignerin und Influencerin: es läuft bei Estefania Wollny. Darüber hinaus begeistert die 19-Jährige ihre über 369.000 Follower bei Instagram seit Monaten regelmäßig mit neuen Fotos, auf denen ihre Abnehmerfolge zu sehen sind. Bei ihrem jüngsten Selfie wird deutlich: Estefania hat noch mehr abgenommen.

Ihre Fans sind total begeistert von Estefania Wollnys neuestem Foto © Screenshots Instagram: estefaniawollny21

Unter dem Post finden sich zahlreiche Herzchen-und Flammenemojis. Estes Fans sind ganz hin und weg. „Mega Figur einfach Respekt“, schreibt eine ihre Followerinnen. „Wow, was eine hammer Figur“, kommentiert eine andere, „Du Schönheit!“, eine Dritte. „„Atemberaubend hübsche Frau“, lautet der Kommentar eines weiteren Fans.