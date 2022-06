„Auf Anraten von Ärzten“: Matthias Reim sagt weitere Konzerte ab - Fans in Sorge

Bittere Nachrichten für alle Fans von Matthias Reim. Der Schlagerstar muss nun erneut drei Konzerte aus gesundheitlichen Gründen absagen. Ein persönliches Statement von ihm gibt es nicht.

Am Bodensee - Matthias Reim musste schon Anfang Juni krankheitsbedingt drei Konzerte absagen, jetzt teilte sein Veranstalter mit, dass weitere drei hinzukommen. Fans warten bis dato vergeblich auf ein persönliches Statement von Matthias Reim (hier alle Schlager-News auf der Themenseite). Die Unwissenheit macht seinen Fans sorgen.

Matthias Reim deutscher Pop-, Rock- und Schlagersänger. Geboren 26. November 1957 (Alter 64 Jahre), Korbach Kinder Marie Reim, Julian Reim, Bastian Reim, Romeo Reim, Romy Reim Ehepartnerin Christin Stark (verh. 2020)

Matthias Reim sagt immer mehr Konzerte ab: Auch „Schlagerfest XXL“ abgebrochen

Schon Ende Mai musste Matthias Reim das letzte Konzert vom „Schlagerfest.XXL“ mit Florian Silbereisen (Die wichtigsten Fernsehsendungen des Schlagerkönigs) in Wien absagen. „Aus gesundheitlichen Gründen“, hieß es damals von seinem Management. Doch damit nicht genug: Auch drei Konzerte seiner großen „Matthias Reim“-Tour Anfang Juni mussten abgesagt werden.

Nun gibt es erneut schlechte Nachrichten für die Fans von Matthias Reim. Auch die Konzerte in Mannheim, Köln und Neunkirchen/Saar müssen verschoben werden.

Matthias Reim bei das große Schlagerfest XXL in der Lanxess-Arena. Köln, 23.04.2022 NRW Deutschland © IMAGO / Panama Pictures

„Auf Anraten von Ärzten“: Matthias Reim sagt weitere Konzerte ab - Fans in Sorge

„Matthias Reim ist leider weiter erkrankt“, schreibt der Konzertveranstalter Semmel.Concerts auf seinem Facebook-Profil. Die Konzerte am 13., 14. und 15. Juni können deswegen „auf Anraten seiner Ärzte (...) nicht stattfinden“, wie es in dem Statement weiter heißt.

Die gute Nachricht: Ersatztermine stehen bereits fest und bereits gekaufte Tickets behalten natürlich für diese Ersatztermine ihre Gültigkeit. Mannheim wird am 09.12.22 nachgeholt, Neunkirchen am 10.12.22 und Köln schließlich am 11.12.22.

„Ich glaube, es ist was Ernstes“: Schlagerstar Matthias Reim sagt weitere Konzerte ab - Fans in Sorge

Doch wie krank ist Matthias Reim (Die erfolgreichsten deutschen Schlagersänger aller Zeiten) tatsächlich? Handelt es sich um eine simple Erkältung oder um etwas Ernstes? Der Schlagersänger schweigt eisern. Auch seine Ehefrau Christin Stark oder Sohn Julian Reim (beide waren mit ihm auf Tour) haben sich bis dato nicht dazu geäußert.

Kein Statement, kein Post, kein Update. Seine Fans macht genau das nervös. Unter dem Facebook-Post des Konzertveranstalters häufen sich die besorgten Kommentare. „Was hat er denn?“, fragt ein Fan. Ein anderer Nutzer spekuliert: „Komisch, dass darüber geschwiegen wird. Ich glaube, es ist was Ernstes“. Ein dritter Fan schreibt: „Gute Besserung und dass es ihm hoffentlich bald wieder besser geht.“

Matthias Reim sagt weitere Konzerte wegen seiner Gesundheit ab. Fans sind in Sorge, wie diese Kommentare zeigen. (Fotomontage) © Facebook/Semmel Concerts

Genau wie Stefan Mross: Schlagerstar Matthias Reim kauft sich Luxus-Wohnmobil

Dabei hatte sich Matthias Reim doch gerade erst ein Wohnmobil gekauft. Nach dem Vorbild von Stefan Mross wollte der Schlagersängerin damit auf Tour gehen. Verwendete Quellen: Facebook/Semmel-Concerts