„Das erste Mal eine Maß Bier“: Iris Klein turtelt mit Mr. T auf dem Oktoberfest

Von: Lisa Klugmayer

Zwei Wochen lang ist München der Treffpunkt der deutschen Prominenz. Am vorletzten Oktoberfest-Tag schunkelt auch Iris Klein im knallengen Designer-Dirndl im Wiesn-Festzelt – an ihrer Seite natürlich „Mr. T“.

München – Die Wiesn-Zeit neigt sich dem Ende zu, doch das wohl bekannteste Volksfest der Welt kann sich auch Iris Klein nicht entgehen lassen. Im Designer-Dirndl freut sich die Mutter von „Goodbye Deutschland“-Star Daniela Katzenberger gemeinsam mit ihrem „Mr. T“ auf ihr allererstes Oktoberfest.

„Das erste Mal Wiesn“: Iris Klein schunkelt mit Mr. T auf dem Oktoberfest

„Auf dem Weg zur Wiesn“, kündigt Iris Klein aus dem Auto an. Natürlich kommt der Reality-Star in Tracht. Designerin und gute Freundin Pia Bolte hat ihr extra ein Dirndl geschneidert. Auch ihr „Mr. T“ hat sich in seine beste Lederhose geworfen. „Ich bin total happy – und aufgeregt“, lässt sie ihre Fans wissen. Denn für die Katzenberger-Mama ist es tatsächlich das erste Mal auf dem Oktoberfest.

„Ich bin gespannt, was mich erwartet. Das erste Mal Wiesn. Das erste Mal eine Maß Bier. Und was gibt es da noch? Hendl oder Brezln. Haxn“, versucht sich die Pfälzerin am bayrischen Dialekt. Besonders freue sie sich aber auf einen Kaiserschmarrn. Wenige Minuten später flaniert sie dann auch schon über die Theresienwiese und stattet der Bavaria und dem berühmten „Kotzhügel“ einen Besuch ab.

„Das erste Mal eine Maß Bier“: Iris Klein turtelt mit Mr. T auf dem Oktoberfest (Fotomontage) © Instagram/Iris Klein

Und dann geht es auch schon ins Zelt. Zuerst wird noch ein Pärchen-Selfie mit „Mr. T" geschossen – er kann auch drinnen nicht auf seine Sonnenbrille verzichten – bevor sich Iris Klein über die Vorspeisen-Platte hermacht. Verwendete Quellen: Instagram/Iris Klein