„Auf dem Weg ins Paradies“: Marie Reims neue Single erscheint schon Ende Mai

Die neue Single von Marie Reim wird früher als erwartet veröffentlicht. Das verkündete die Schlagersängerin nun auf Instagram. (Fotomontage) © Instagram/Marie Reim

Die neue Single von Marie Reim wird früher als erwartet veröffentlicht. Das verkündete die Schlagersängerin nun auf Instagram.

Schlagersängerin Marie Reim (22) veröffentlicht bereits Ende Mai ihre neue Single. Das genaue Datum hat sie nun auf Instagram veröffentlicht. Die 22-Jährige kommt gebürtig aus Köln und ist die Tochter der Schlagersänger Matthias und Michelle Reim. Marie hatte im Jahr 2012 ihren ersten TV-Auftritt in Florian Silbereisens Sendung „Das Herbstfest der Überraschungen“. Dort sang sie ihren Song „Gib nicht auf“. Seitdem hat sie einige Alben und Singles veröffentlicht und nun kommt „Auf dem Weg ins Paradies“.

Auf Instagram postet Marie Reim nun ein Foto von sich. Darauf ist die Blondine in einem knappen grauen Oberteil und einem grünen Satin-Rock zu sehen. Ihr Gesichtsausdruck dabei ist mysteriös und sexy. Unter dem Bild schreibt die 22-Jährige: „27.05.2022. NEUE SINGLE. AUF DEM WEG INS PARADIES“. Die Veröffentlichung ihrer neuen Single „Auf dem Weg ins Paradies“ ist also bereits am Freitag.

„Der Song ist in so einer wunderschönen Atmosphäre entstanden. Es geht um so ein unfassbar tiefgründiges und spannendes Thema, das aber so leicht verpackt ist“, verrät die Marie in ihrer Instagramstory.

Die neue Single wird von den Fans sehnsüchtig erwartet

Der neue Post kommt sehr gut bei den Fans an. Besonders ihr schicker Look wird von ihren Followern gefeiert, so schreibt jemand: „Du bist paradiesisch schön“ und ein anderer Fan kommentiert: „Atemberaubend schön und sexy“. Und auch die neue Single kann von den Meisten kaum noch erwartet werden: „Mega! Freu mich drauf. Bin so gespannt!“.