„Auf der Flugzeug-Toilette Geige geübt“: David Garrett opferte für die Karriere fast seine Gesundheit

Teilen

David Garrett stellte für seine Karriere beinahe seine Gesundheit aufs Spiel © dpa | Jörg Carstensen

Ungesunder Dauerstress: David Garretts Gesundheit litt unter seiner schnelllebigen Karriere. Der Musiker lässt es mittlerweile ruhiger angehen.

New York – Star-Geiger David Garrett (41) ist einer der erfolgreichsten Musiker der Welt und begeisterte seine Fans mit stolzen 1600 Auftritten weltweit. Der ursprünglich aus Aachen stammende Künstler führte auf dem Höhepunkt seiner Karriere ein Leben auf der Überholspur, wobei der Dauerstress seines Erfolgs nicht spurlos an ihm vorbeiging. In einem Gespräch mit „Bild“ sprach der Prominente jetzt offen darüber, wie er für seine schnelllebige Karriere sogar fast seine Gesundheit geopfert hätte.



Der Prominente verriet: „Meine Auftritte waren viel zu eng getaktet. Dazu kam, dass ich auf den Reisen zu Konzerten stundenlang geübt habe. Oft hinten im Van im Schneidersitz, was mir später einen Bandscheibenvorfall einbrachte. Ich habe sogar auf der Flugzeug-Toilette Geige geübt, als die anderen geschlafen haben.”

Der ständige Stress durch die zahlreichen Konzerte und internationalen Reisen zwischen unterschiedlichen Zeitzonen führte schließlich dazu, dass er 2015 plötzlich Panik-Attacken und Herzprobleme erlebte. „Vor Auftritten fing mein Herz an, heftig nach oben zu pochen. Ich hatte das Gefühl, ich laufe mit Adrenalin voll. Mein ganzer Körper hat gezittert und vibriert. Ich hätte die Wände rauf und runter gehen können. Ich habe in diesen Momenten wirklich gedacht, ich sterbe”, enthüllte er.



David Garretts Gesundheit litt unter dem Dauerstress

Im Jahr 2016 schaffte es der Musiker schließlich, nach vier Jahren des Dauerstresses endlich die Notbremse zu ziehen und sein Leben ausgewogener zu gestalten. “Es war schon fünf vor zwölf und ich musste mein Tempo komplett herunterfahren. Mein Körper hat mir gesagt, dass es so nicht weitergeht”, erzählte der Star über seinen Lebenswandel.

Heute lässt er sein Leben insgesamt ruhiger angehen und befindet sich zudem in einer glücklichen Beziehung mit einer Partnerin, die sich nicht in die Öffentlichkeit „drängeln“ würde. Er fügte hinzu: „Meine Freundin drängelt sich nicht in die Öffentlichkeit. Und auch ich muss mein Glück nicht nach außen tragen. Ich trage es im Herzen.” Der Geiger scheint nach seinem Leben am Limit eine gute Balance für sich gefunden zu haben, die sich jetzt nicht mehr negativ auf seine Gesundheit auswirkt!