Ansage von Patricia Blanco: So reagiert sie auf Kritik ihres Vaters Roberto

Kurz vor Weihnachten scheint sich Patricia Blanco die Kritik ihres Vaters zu Herzen zu nehmen. Sie will erneut einen Versöhnungsversuch starten.

Berlin – Patricia Blanco (52) leidet seit Jahren an der zerrütteten Beziehung zu ihrem Vater Roberto Blanco (86). Bei „Promi Big Brother“ äußerte die Tochter des Schlagersängers ihren Wunsch nach Versöhnung. Dies tat sie laut rtl.de auch vorher bereits häufiger erfolglos auf ihrem Instagram-Account, hoffte auf gegenseitige Vergebung.

Patricia Blanco will die Versöhnung – Vater Roberto mehr Privatsphäre

Im TV-Container offenbarte die seit Kurzem von Ex-Partner Andreas Ellermann (58) getrennte Patricia auch, dass sie es bereue, ihren Vater 2017 auf der Buchmesse öffentlich angegriffen zu haben. Der „Ein bisschen Spaß muss sein“-Interpret hatte dort seine Biografie vorstellt, in der er auch seine Untreue in der Ehe mit Ex-Frau Mireille thematisierte. Patricia hatte damals Partei für ihre Mutter ergriffen.

Ob der Schlagerstar seine Tochter im TV-Knast gesehen hat, ist unklar. Dennoch grüßte sie ihn in der Liveshow im Finale mit den Worten „Papi, ich hab dich lieb“. Dabei hatte Roberto Blanco seine Meinung zur Thematisierung des Privatlebens in der Öffentlichkeit gegenüber bereits deutlich ausgedrückt: „Als Vater habe ich meiner Tochter in der Vergangenheit immer einen guten Rat mitgegeben, an dem sich auch heute nichts geändert hat. Wenn sie familiäre, private Themen zu regeln hat, dann sind Plattformen wie Instagram und Co. nicht die richtige Adresse.“

Patricia Blanco nimmt sich die Worte ihres Vaters doch noch zu Herzen

Nun scheint Patricia auf die Worte ihres berühmten Vaters aber doch noch entsprechend zu reagieren. Auf dem „Glööckler Magic Christmas for Kids Charity“-Event in Berlin kündigte sie RTL an, ihren Vater privat aufsuchen zu wollen. Und fügte noch hinzu: „Versprochen Papa, ich mache da keine große Geschichte draus!“.

Patricia Blanco hofft auf Versöhnung mit ihrem Vater Roberto. © Photopress Müller/ Imago und S. Gabsch/Future Image/Imago

Allzu große Hoffnungen, dass es ein Happy End gibt, scheint Patricia aber nicht zu haben. „Ich habe ein bisschen Angst, weil ich vor Ablehnung Angst habe, weil ich weiß, er wird mir nicht in die Arme springen. Aber ich versuche es vor Weihnachten...“, ließ sie bereits in der „Promi Big Brother“-Liveshow verlauten. Aber vielleicht ist das Timing ja perfekt – schließlich ist Weihnachten die Zeit der Vergebung. Auch über ihre Beziehung zu Ex Andreas Ellermann packte Patricia Blanco im Container aus. (cso) Verwendete Quellen: rtl.de, bild.de, tz.de