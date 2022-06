„Auf null setzen und neu beginnen“: Beatrice Egli teilt nachdenkliche Worte zum Geburtstag

Teilen

So ernst kennt man Beatrice Egli gar nicht: Die Schlagersängerin nutzt ihren Geburtstag dazu, um sich neue Ziele zu setzen. (Fotomontage) © Instagram/Beatrice Egli

So ernst kennt man Beatrice Egli gar nicht: Die Schlagersängerin nutzt ihren Geburtstag dazu, um sich neue Ziele zu setzen.

Am Dienstag (21. Juni) stand für Beatrice Egli ein ganz besonderes Datum an: Sie feierte ihren 34. Geburtstag. Zu dem Meilenstein veröffentlichte die Schlagersängerin nachdenkliche Zeilen auf ihrem Instagram-Account. Denn ihren Geburtstag nutzte die Schweizer Frohnatur nicht etwa dazu, um ordentlich Party zu machen. Viel lieber reflektierte sie darüber, was sie im neuen Jahr alles erreichen will.

„Für mich bedeutet das neue Lebensjahr immer auch einen Neuanfang“, schreibt die Schlagersängerin. „Einmal alles auf null setzen und neu beginnen. Neue Wünsche und Ziele manifestieren. Einen neuen Lebensabschnitt zelebrieren. Voller Vorfreude in die Zukunft blicken. Und dabei immer dankbar sein für alles, was bisher war!“ Dazu teilte sie ein Bild, das sie im bunten Print-Kleid und roten XL-Ohrringen zeigt. Ausnahmsweise strahlt Beatrice aber nicht in die Kamera, sondern blickt nachdenklich zur Seite.

Beatrice Egli: Voller Freude ins neue Lebensjahr

An ihre Fans gerichtet, fügte die ehemalige DSDS-Siegerin hinzu: „Wie ist das bei euch? Was bedeutet Geburtstag haben für euch?“ Viele Follower nutzten gerne die Gelegenheit, um über ihre persönlichen Erfahrungen mit Geburtstagen zu sprechen. „Sehe ich genauso. Ich finde einen Geburtstag immer etwas ganz Besonderes! Ich blicke dann meistens auf das letzte Jahr zurück und schaue, was bisher erreicht wurde“, schrieb ein Nutzer. Ein weiterer pflichtete bei: „Für jedes Jahr, dass wir hier auf der Erde leben, dürfen wir dankbar sein.“

In einem folgenden Post bedankte sich Beatrice für die zahlreichen Glückwunschnachrichten, die sie zum Geburtstag erhalten hatte. „Ich hatte gestern so einen wunderschönen Geburtstag und bin immer noch ganz glücklich und gerührt über all eure Nachrichten und Kommentare!“, zeigte sie sich überwältigt. „Ich freue mich sehr auf das neue Lebensjahr und all die Überraschungen, die es für mich bereithält.“ Die „Irgendwann“-Interpretin schätzt sich sehr glücklich, so treue Fans an ihrer Seite zu haben und blickt voller Freude in die Zukunft. „Schön, dass ihr ein Teil davon seid! Danke euch von Herzen!“, fügte sie hinzu.