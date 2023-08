„Die Dummen glauben alles“: Iris Klein räumt mit Gerüchten auf, rechts zu sein

Iris Klein wehrt sich gegen das Gerede. Sie sei weder rechts noch homophob, wie sie auf Instagram erklärt. So will sie es beweisen.

Mallorca – Iris Klein (56) hat aktuell wohl keine freie Minute. Wenn es nicht gerade ein öffentlicher Rosenkrieg mit ihrem Ex Peter Klein (56), ein Gerichtsverfahren wegen ihres Cafés auf Mallorca oder eine Brust-OP ist, dann sind es das Getratsche im Netz. Genauer gesagt sind es negative Gerüchte, auf die die Mutter von Daniela Katzenberger (36) und Jenny Frankhauser (30) keine Lust mehr hat. Deswegen wehrt sie sich jetzt mit einer klaren Ansage.

Iris Klein bezieht Stellung: Sie will ihre liberale Haltung auf dem CSD unter Beweis stellen

In ihrer Instagram-Story teilte Iris Klein jetzt ein Video von sich, in dem sie in ihrer Küche sitzt und mit der Kamera – und somit auch mit ihren 549.000 Followern – Klartext redet. Sie schreibt: „Gerüchteküche brodelt und die Dummen glauben alles.“ Und sie sagt dazu: „Ich komme gerade wieder zurück vom Stadtbummel, da erreichen mich wieder so viele Nachrichten wegen unseres Ausflugs nach Hamburg. Ich habe mir dann überlegt: Nächstes Jahr gehe ich mit meinem Freund zusammen auf den CSD-Wagen, denn wir haben sehr, sehr viele Freunde da. Liebe Grüße an euch alle.“

Von rechter oder intoleranter Haltung keine Spur, immerhin gibt es da offenbar persönliche Verbindungen. Iris fügt hinzu, dass dann vielleicht endlich die Gerüchte aufhören würde, sie und ihr Partner seien „braun, rechts oder homophob oder sonst was“. Iris stellt klar: „Das erfinden nur die Hater, aber das entspricht nicht der Tatsache.“

Iris Kleins Ansage gegen Klischees: Follower sollten nicht alles glauben

Einen kleinen Witz kann sich Iris Klein aber nicht verkneifen und zeigt, dass sie vieles mit Humor nehmen kann. Mit einem Kameraschwenk in ihre Küche sagt sie: „Wir haben hier noch eine braune Küche, aber das ist auch alles, was bei uns braun ist, aber das wird ja auch renoviert.“

Außerdem beendet sie ihre Message mit einem Appell und erklärt, dass Menschen, nur weil sie Motorrad fahren, nicht automatisch einem rechten Klischee entsprechen. „Und denkt dran: Nicht jeder, der Motorrad fährt, ist ein böser Mensch. Ich selbst fahr auch Motorrad, mein Immer-Noch-Mann fährt übrigens auch Motorrad, war früher auch mal in einem Motorrad-Verein. So what? Es ist nur Motorradfahren, also hört auf mit den Unterstellungen. Ihr wisst nämlich gar nichts.“

