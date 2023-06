Bei Solo-Termin ohne Albert: Charlène von Monaco blüht auf

Von: Susanne Kröber

Teilen

Glücklich und gelöst zeigte sich Charlène von Monaco bei den „Water Safety Days“ auf Korsika. Ehemann Fürst Albert glänzte hingegen durch Abwesenheit.

Calvi – Zum dritten Mal fanden am 16. und 17. Juni die „Water Safety Days“ statt, die Charlène von Monaco (45) mit ihrer Stiftung „Fondation Princesse Charlène de Monaco“ unterstützt. Die monegassische Fürstin ließ es sich nicht nehmen, die am Rettungsworkshop teilnehmenden Kinder persönlich am Strand von Calvi auf Korsika zu begrüßen. Nicht mit in die französische Hafenstadt gereist war hingegen Fürst Albert II. (65).

Poloshirt, Baseball-Kappe – und ein strahlendes Lächeln: Charlène von Monaco in ihrem Element

Die „Water Safety Days“ sind ein absolutes Herzensprojekt der ehemaligen Profi-Schwimmerin Charlène Wittstock. Ganz lässig zeigte sich die Fürstin von Monaco in rotem Poloshirt und weißer Cap mit dem Schriftzug ihrer Stiftung, dazu trug Charlène eine schwarze Hose und schwarze Zehensandalen, die ihren dunklen Nagellack perfekt zur Geltung brachten. Das schönste Accessoire war aber zweifelsohne Charlènes strahlendes Lächeln.

Bob, Undercut, Pixie – Charlène von Monacos Frisuren in Bildern Fotostrecke ansehen

Zwischen den Kindern der Calvi-Loviconi-Schule schien sich Charlène von Monaco deutlich wohler zu fühlen als zuletzt bei Auftritten an der Seite ihres Ehemannes Fürst Albert beim Formel-1-Rennen in Monaco oder auch bei der Krönung von König Charles III. (74) und Königin Camilla (75) in London. Dort hatte die Fürstin einen traurigen, bedrückten Eindruck gemacht – umso schöner, sie jetzt wieder so fröhlich zu sehen. Bei den „Water Safety Days“ verteilte Charlène Umarmungen, schrieb Autogramme und wirkte locker, nahbar und befreit.

Traumatisches Erlebnis: Charlène von Monaco als Kind fast ertrunken

Ihren Zwillingen Jacques und Gabriella (8) hat Charlène von Monaco bereits von klein auf das Schwimmen beigebracht, mit ihrer Stiftung setzt sie sich seit 2012 dafür ein, dass die Quote unter den Nichtschwimmern bei Kindern und Jugendlichen gesenkt wird. Ihr Engagement hat einen traurigen Hintergrund. „Die größte Angst meines Lebens war zu ertrinken. Ich wäre als Kind fast ertrunken“, gestand Charlène 2015 in einem Interview mit Charlotta Smeds von Radio Vatikan. „Mein Cousin ist ertrunken, als er fünf war. Und ein enger Freund verlor so seine Enkeltochter. Einmal im Urlaub wurde ich Zeuge, wie drei Menschen ertranken“, so die monegassische Fürstin.

Ihr Herzensprojekt, die „Water Safety Days“, unterstützte Charlène von Monaco vor Ort in Calvi. (Fotomontage) © IMAGO/ZUMA Wire/instagram.com/fondationprincessecharlene

Trotz dieser traumatischen Erlebnisse gelang es Charlène, ihre Ängste zu überwinden und sie avancierte Ende der neunziger Jahre zu einer der erfolgreichsten Schwimmerinnen ihres Heimatlandes Südafrika. Um jungen Menschen ähnliche Chancen zu ermöglichen, richtet sich die Förderung der „Fondation Princesse Charlène de Monaco“ gezielt an Kinder aus benachteiligten Familien. Wie wichtig der Fürstin die Kleinsten sind, zeigte sie auch zuletzt bei einem Termin auf der Neugeborenenstation des Princess-Grace-Krankenhauses, bei dem Charlène im Krankenschwester-Outfit begeisterte. Verwendete Quellen: instagram.com, kurier.at