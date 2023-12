„The Crown“ greift Schlüsselszene zwischen Kate und William auf

Von: Annemarie Göbbel

Kate Middletons und Prinz Williams lernten sich in Studienzeiten kennen. Kate erregte die Aufmerksamkeit des Prinzen mit ihrem Model-Debüt. Jetzt auch in „The Crown“.

Windsor – Eigentlich war er als Unterrock konzipiert, doch Kate Middleton (41) trug ihn mit 19 Jahren an der University of St. Andrews als transparentes Unterkleid bei einer Modeschau. Wie sich herausstellte, war ihr Model-Debüt der Moment, in dem Prinz Williams (41) aufmerksam wurde und sein Herz ihr zuflog. Auch „The Crown“ konnte nicht auf die Szene verzichten.

Teil 2 der sechten Staffel von „The Crown“ widmet sich der Liebe zwischen Kate Middleton und Prinz William

Seit dem 16. November ist die zweiteilige Erstausstrahlung der sechsten Staffel von „The Crown“ auf dem Markt und konzentriert sich in Teil eins auf die Ereignisse rund um den tragischen Tod von Prinzessin Diana (36, † 1997) im Jahr 1997. Ab dem 14. Dezember entführt die Netflix-Erfolgsserie ihre Zuschauer in die frühen 2000er Jahre, die auch den Beginn der Liebe zwischen Kate und Prinz William einschließt.

Acht Bilder zeigte Netflix auf seinem Instagram-Kanal vorab. Darunter eine Aufnahme von Meg Bellamy (21), wie sie selbstbewusst in einer nachgebildeten Version des Kleides im Dessous-Stil über den Laufsteg schwebt, das Prinzessin Kate trug, als sie 2002 in ihrem zweiten Studienjahr an einer Modenschau an der University of St. Andrews teilnahm.

Charlotte Todd, Designerin Im März 2002 war Charlotte Todd Textilstudentin an der University of the West of England in Bristol. Als ihr Tutor sie fragte, ob sie ein Muster aus ihrer Abschlussmodenkollektion für eine bevorstehende Wohltätigkeitsmodenschau an der Universität von St. Andrews einsenden könnte, konnte sie nicht ahnen, was sich daraus entwickeln würde.

Charlotte Todd: „Ein kleiner Teil von mir wird immer Teil der königlichen Geschichte sein. Es ist Wahnsinn!“

Es war ein gewagter Look, der ihr viel Aufmerksamkeit einbrachte. Auch von Prinz William. Gerüchten zufolge soll das Paar nach der Modenschau von Freunden zu romantischen Interessen übergegangen sein – und der Rest ist royale Geschichte. Wer sich jedoch äußerte ist Designerin Charlotte Todd, die das Stück im Rahmen ihrer Universitätskursarbeit erstellt hat.

Sie sagte laut people.com, wie ihre Aufgabenstellung lautete: „‚Die Kunst der Verführung“. Sie hätte nicht gewusst, wer Kate Middleton war, und dass es Zufall war, dass die spätere Prinzessin von Wales ihre Kreation trug: „Ich habe sie nicht hineingesteckt, es war nur reiner Zufall“, berichtet sie vermutlich auf die Frage, ob Middleton das Outfit nicht zu offenherzig war.

Obwohl Todd Prinz William persönlich zwar nie kennengelernt hat, zeigte sie sich hocherfreut, auch nur eine kleine Rolle bei Kates späterer Heirat mit William gespielt zu haben. Kein Wunder, es war auch eine äußerst lukrative Liaison. Der verführerische Slip, dessen Herstellung kaum 50 US-Dollar (etwa 45 Euro) kostete, wurde im Hochzeitsjahr des Thronfolgerpaares 2011 für 125.000 US-Dollar (etwa 115.000 Euro) versteigert. Und Prinz William: Der dürfte seine Liebe nie bereut haben, nur eine Sache stört ihn am Erfolg seiner Frau. Verwendete Quellen: people.com, yahoo.com