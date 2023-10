„Schnurrbart getrimmt, Haare hoch frisiert“: Prinz Harrys Haar-Tricks gegen lichte Stellen aufgedeckt

Prinz Harry strahlte bei seinem Soloauftritt beim Formel-1-Grand-Prix in Texas, bei der Prinz Harry seltsam verjüngt aussah. Ein Blick auf den Kopf des Ex-Royals schaffte schnell Klarheit.

Austin – Wirkte Prinz Harry (39) in letzter Zeit an der Seite seiner Ehefrau Meghan Markle (42) häufig nachdenklich oder abwesend, war er bei seinem Soloauftritt beim Formel-1-Grand-Prix in Austin, Texas voll in seinem Element. Ein strahlender Herzog von Sussex erinnerte Körpersprache-Expertin Judi James an eine früherer Version seiner selbst. Nicht zuletzt deswegen, weil die Haare des Herzogs von Sussex plötzlich den beginnenden Kahlschlag vermissen ließen.

Um mehr Volumen zu erzielen, sähe es so aus, als ob Harry sein Haar „aufgemotzt“ hätte

Der Mirror hatte die Expertin um ihre Einschätzung gebeten. Judi James äußerte sich zu seinem selbstbewussten Auftreten: „Es ist, als ob die coole, sexy und sehr glückliche Version von Harry nach seinem romantischen Urlaub mit seiner Frau auf einer Soloreise zurück wäre.“ (Prinz Harry war vor Kurzem Hand in Hand mit Meghan beim Flanieren auf der karibischen Superreichen-Insel Canouan, St. Vincent und die Grenadinen gesehen worden).

Sie fügte hinzu: „Harry sprüht hier vor guter Laune, mit erhobenem Kopf und einem selbstgefälligen Lächeln der Freude im Gesicht, während er eine Hand hebt, um die Fans zu begrüßen.“ Sie bemerkte auch, dass das Haar des Herzogs anders wirkte als zuletzt. „[Harry] trägt eine Designer-Sonnenbrille und seine Körpersprache wirkt sowohl entspannt als auch aufgeregt über die Veranstaltung und die Menschen, die er trifft.“ Es sähe so aus, als ob Harry sein Haar „aufgemotzt“ hätte: „Sein Schnurrbart ist getrimmt, sein Haar ist hoch frisiert, um voller auszusehen“, berichtet sie.

Noch im Dezember war von beschleunigtem Haarausfall bei Prinz Harry die Rede

Harrys Haare standen bereits im Dezember 2022 im Mittelpunkt, vielmehr die schwindende rote Pracht auf dem Kopf des Herzogs. Ein Bild gepostet beim Mediendienst X (ehemals Twitter @HarrysGreySuit) hatte Besorgnis über beschleunigten Haarausfall beim ehemaligen Royal ausgelöst. Benutzer @maryj1309, sagte: „Harry ist völlig kahl … das ist alles, was ich sehen kann.“ Ein anderer Benutzer schrieb: „Was zum Teufel ist mit seinen Haaren los?“

Prinz Harry beim Formel-1-Event in Austin (re.) und im Beerdigungszug Queen Elizabeths II. Ende September 2022: Das Haar sieht fülliger aus, sagt Expertin Judi James, die Harry für den Mirror beobachtete.

Harrys Haare wirkten Anfang des Jahres voluminöser, wobei ein Experte bei the-express.com vermutete, dass er sich einer speziellen „kosmetischen Behandlung“ hätte unterzogen haben können, um das Aussehen seiner Locken zu verändern. Die Rede war von „Haarfasern“, mit denen der Herzog experimentiert haben könnte. Eine offizielle Bestätigung für eine Haarverdichtung gibt es seitens des abtrünnigen Royals allerdings nicht.

Nachdem Prinz Harry in seinen Memoiren „Spare“ die Kahlheit seines Bruders Prinz William (41) öffentlich thematisiert hat, dürfte das auch so bleiben. Verwendete Quellen: mirror.co.uk, express.co.uk, the-express.com, X (ehemals Twitter)