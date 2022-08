„Aufkleber auf Strampler“: Anna-Maria Ferchichi nummerierte Drillinge zum Auseinanderhalten

Anna-Maria Ferchichi nummerierte Drillinge, um sie auseinanderzuhalten. © Instagram/anna_maria_ferchichi

Die Drillingsmädchen von Anna-Maria Ferchichi und Bushido sehen sich zum Verwechseln ähnlich. Um sie zu unterscheiden, griff das Paar in die Trickkiste.

Vor acht Monaten durften Anna-Maria Ferchichi (40) und ihr Ehemann Bushido (43) gleich dreifachen Nachwuchs auf der Welt begrüßen. Die Geburt von Amaya, Leonora und Naima machte das Familienglück des Promi-Paars perfekt. Immer wieder zeigt die Influencerin seitdem auf Instagram, wie sie ihren Alltag mit acht Kindern meistert. Dabei setzt Anna-Maria auf Transparenz und will nichts schönreden. Gewohnt ehrlich gesteht sie nun, dass das Paar nach der Geburt Probleme hatte, die Drillinge zu unterscheiden.

„Ich kriege so oft die Frage, wie wir sie auseinanderhalten. Also, Amaya steht ja außer Frage, sie ist einfach zweieinhalb Kilo leichter als ihre Schwestern und sieht ja auch ganz anders aus – nur Leonora und Naima sind eineiig“, erzählt sie in ihrer Story.

Die ersten drei Monate hätten die Stars gar nicht zwischen den beiden Mädchen unterscheiden können. „Wir haben sie wirklich häufig verwechselt“, gesteht das Model. Daraufhin wurde das Paar erfinderisch und beschriftete die Brust der Kleinen, um sie eindeutig identifizieren zu können. „Wir haben dann einfach so Tapes auf die Strampler gemacht und haben da Zahlen drauf geschrieben. Eine war Nummer eins, die andere Nummer zwei“, berichtet Anna-Maria.

Anna-Maria Ferchichi: Diese Merkmale unterscheiden ihre Drillinge

Sie selbst habe sich schwere Vorwürfe gemacht. „Ich habe mich so schlecht gefühlt, weil ich mir dachte: ‚Eine Mama muss das doch wissen, welches Kind das gerade ist!‘“, offenbart Anna-Maria ihre Selbstzweifel. „Aber nein: Man konnte das noch nicht wissen, weil noch nicht wirklich Mimik da war und noch kein Lachen.“

Mittlerweile sei es viel einfacher, die Babys auseinander zu halten. „Naima hat an ihrem rechten Auge vier kleine Borsten – es sieht ein bisschen so aus, als würde die Augenbraue da noch mal rauskommen wollen. Noch dazu hat Naima einen Blutschwamm auf dem Rücken“, schildert die Schwester von Sarah Connor (42). Doch auch charakterlich unterscheiden sich die Drillinge inzwischen. „Leonora ist einfach eine richtig wilde Maus. Das heißt, die hört man schon an der Stimme“, beschreibt sie die lebhafte Art ihrer Tochter. Trotz allem komme es aber immer wieder vor, dass Anna-Maria und Bushido die Babys verwechseln.