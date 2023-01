Affäre erfunden für Aufmerksamkeit? Iris Klein dementiert PR-Vorwürfe

Zwischen Iris Klein und ihrem Peter läuft es derzeit gar nicht gut. Doch jetzt behaupten Insider, dass das Paar die Beziehungsprobleme nur vortäuscht. (Fotomontage) © RTL

Zwischen Iris Klein und ihrem Peter läuft es derzeit gar nicht gut. Doch jetzt behaupten Insider, dass das Paar die Beziehungsprobleme nur vortäuscht.

Ludwigshafen/Australien – Was ist da los bei Iris Klein (55) und ihrem Peter (63)? Derzeit befindet sich der Stiefvater von Daniela Katzenberger (36) in Australien, wo er seinen Schwiegersohn Lucas Cordalis (55) bei seiner Dschungelcamp-Teilnahme unterstützt. Jetzt ging Iris mit einer schockierenden Neuigkeit an die Öffentlichkeit. Peter soll sie während seines Aufenthaltes Down Under betrogen haben! Doch was ist tatsächlich dran an den Fremdgeh-News?

Einige Zweifler scheinen zu vermuten, dass Iris und Peter die Seitensprung-Geschichte frei erfunden haben, um sich endlich wieder ins Gespräch der Boulevardmedien zu bringen. Ein drastischer Schritt, um Klicks zu generieren. Daniela Katzenberger scheint derweil keine Lust auf Drama zu haben. Sie erklärte kurz und knapp über Social Media, dass sie sich raushalten werde, wenn ihre Eltern Streit anfangen. Ihren Fans riet sie, es ebenso zu halten.

Daniela Katzenberger sieht sich gezwungen, ein Statement zum Liebes-Drama ihrer Mutter und Stiefpapa Peter Klein abzugeben. © IMAGO / Future Image & RTL & RTLZWEI

Iris Klein beteuert, dass ihre Eheprobleme nicht frei erfunden sind

Iris Klein beteuerte zuletzt via Instagram, dass sie die Affäre ihres Noch-Ehemannes Peter keineswegs erfunden habe. In einer Story sagte sie aufgebracht: „Und nein? Es ist zumindest von meiner Seite her keine PR! Ich bin froh, wenn ich meine Ruhe habe. Für mich ist alles gesagt und das Thema ist erledigt – wie unsere Ehe!“ Damit scheint auch ein Liebes-Ultimatum hinfällig, dass Peter seiner Gattin gestellt haben soll. Entweder sie entscheidet sich voll und ganz für ihn oder er beginnt, andere Leute zu treffen. Sollte etwas an den Gerüchten dran sein, scheint letzteres eingetreten zu sein.

Dass ihr Ehemann mit einer anderen im Bett gelandet ist, ist für Iris Klein derweil nur schwer zu verkraften. Sie erklärte in ihrer Instagram-Story weiter: „Ich bin zutiefst verletzt und es geht mir extrem schlecht.“ Glücklicherweise sind derzeit ihre Töchter Daniela Katzenberger und Jenny Frankhauser (30) bei ihr, um ihrer Mutter beizustehen.