„Froh, dass wir das nicht aufräumen mussten“: Heidi Klums Hotelzimmer nach wilder Party total verwüstet

Von: Theresa Kuchler

An ihrem 49. Geburtstag hat es Heidi Klum ganz schön krachen lassen. Die Kaulitz-Zwillinge erzählen von der wilden Party. © Screenshot Instagram/heidiklum

Heidi Klum ist am 1. Juni 49 Jahre alt geworden. Klar, dass da die Korken knallen mussten. Wie sehr die Geburtstagsparty des Supermodels eskalierte, haben jetzt die Kaulitz-Zwillinge ausgeplaudert.

Los Angeles – Dass Heidi Klum (hier alle News zu ihr auf der Themenseite) gerne feiert, ist kein Geheimnis. Ihre Halloween-Partys sind legendär – und weit über Los Angeles‘ Stadtgrenzen bekannt. Jetzt bot der 49. Geburtstag des Supermodels wieder einen Anlass, um gehörig die Korken knallen zu lassen.

Heidi Klums Geburstagsfeier eskaliert: Betrunkene Gäste verwüsten Hotelzimmer

Auf Instagram hat Klum ihre Fans ein bisschen mit zu der exklusiven Geburtstagsparty genommen, auf der natürlich Ehemann Tom Kaulitz und dessen Zwillingsbruder Bill nicht fehlen durften. Die Brüder haben in ihrem Podcast „Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood“ nun noch mehr durchblicken lassen, wie es auf der Party so zuging.

Und deren Erzählungen nach ist die Sause weitaus mehr eskaliert, als es auf Klums Instagram-Profil aussah. Bis in die Morgenstunden sei gefeiert worden. „Das Zimmer sah danach aus – wow! Ich bin ja froh, dass wir das nicht aufräumen mussten!“, sagt Bill in der neuen Podcast-Folge.

„Die Leute waren vielleicht so dicht, dass sie nichts mehr mitbekommen haben“ - Tom und Bill Kaulitz erzählen von Heidi Klums wilder Party

Überall sei Essen herumgelegen, das die sturzbetrunkenen Gäste verteilt hätten. Laut Bill haben sich einige der Feiernden ganz schön „daneben benommen“. Aufräumen durfte das Chaos am nächsten Tag das Personal des „Chateau Marmont Hotel“ in Los Angeles, wo die Feier gestiegen ist.

Heidi Klum hat ihren 49. Geburtstag mit einer großen Party in L.A. gefeiert. © imageSPACE/Imago

Tom sieht das Ganze nicht so eng und meint: „Die Leute waren aber auch vielleicht so dicht, dass sie das gar nicht mehr mitbekommen haben.“ Außerdem kann sich Bill wohl an die eigene Nase fassen. Der habe gegen Ende hin nämlich selbst „kaum noch sprechen können“. Heidi Klums Ehemann Tom Kaulitz sieht die Dinge wohl von Grund auf etwas gelassener. Auch die Kritik an dem schiefen Live-Gesang von Heidi im GNTM-Finale hat der Musiker zurückgewiesen und seine Frau verteidigt, da diese nunmal „keine Sängerin“ ist. Verwendete Quellen: Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood