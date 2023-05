„Auftritte gehen vor“: Andy Borg erteilte „Giovanni Zarrella Show“ eiskalte Abfuhr

Von: Lukas Einkammerer

Teilen

Auf Andy Borg musste die „Giovanni Zarrella Show“ bislang immer verzichten. Wie die Schlagerlegende erklärt, hat sein Fehlen in der ZDF-Sendung einen interessanten Grund.

Passau/Dortmund – Mit der „Giovanni Zarrella Show“ hat das ZDF mehrmals im Jahr einen echten Publikumsmagneten am Start. Millionen von Zuschauern finden sich vor den Fernsehgeräten zusammen, wenn Gastgeber Giovanni Zarrella (45) hochkarätige Namen sowohl aus der heimischen als auch aus der internationalen Musikszene bei sich begrüßt. Bei all den großen Stars, die in den vergangenen Jahren die Bühne gerockt haben, hat einer bisher aber immer gefehlt: Andy Borg (62).

Er fehlte bei jeder „Giovanni Zarrella Show“: Andy Borg noch nie zu Gast in ZDF-Erfolgsformat

Zwei erfolgreiche Ausgaben der „Giovanni Zarrella Show“ kann das ZDF dieses Jahr bereits verbuchen (am 25. Februar und 22. April) und am 22. Juli steht auch schon das nächste Live-Spektakel an. Eine Gästeliste für das Event in der Dortmunder Westfalenhalle gibt es zwar noch nicht, wie schlagerfieber.de theoretisiert, könnten aber unter anderem Oli P. (44) und Sonia Liebing (33) der Show einen Besuch abstatten, um ihre am Vortag erscheinenden neuen Alben zu präsentieren.

Lange Haare, schrille Outfits, wilde Looks: Die Bilder der großen Schlagerstars damals und heute Fotostrecke ansehen

Beide waren auch im April zu Gast bei Giovanni Zarrella – vor allem auf einen Schlagerstar warten Fans seit der ersten Show am 11. September 2021 aber noch immer vergeblich. Andy Borg und Giovanni Zarrella kennen und scheinen sich zwar blendend zu verstehen und standen schon oft gemeinsam auf der Bühne, einen Auftritt im Erfolgsformat seines Kollegen konnte der „Adios Amor“-Interpret bislang aber noch nicht einrichten.

Schon gewusst? Andy Borg heißt gar nicht Andy Borg Andy Borgs bürgerlicher Name ist tatsächlich Adolf Andreas Meyer. Dass es als Österreicher nach 1945 allerdings nicht gerade von Vorteil ist, Adolf zu heißen, kann man sich denken – deswegen trat er zuerst noch als Adi Meyer auf. Seit seinem großen Durchbruch mit „Adios Amor“ 1982 ist er als Andy Borg bekannt.

„Terminliche Probleme“: Andy Borg musste bei „Giovanni Zarrella Show“ absagen

Wie Andy Borg im Interview mit smago.de erklärt, hat sein wiederholtes Fehlen in der „Giovanni Zarrella Show“ einen ganz einfachen Grund – er war anderweitig beschäftigt und musste absagen. „Der Giovanni und das ZDF haben schon angefragt“, verrät er, „das waren terminliche Probleme meinerseits, weil ich nicht konnte. Denn bei mir gehen Auftritte vor, was zugesagt ist, ist zugesagt.“ Auch Florian Silbereisen (41) und Carmen Nebel (66) habe der gebürtige Österreicher schon eine Abfuhr erteilen müssen – bestimmt sehr zum Leidwesen der beiden TV-Urgesteine.

Warum war Andy Borg eigentlich noch nie in der „Giovanni Zarrella Show“? Dafür gibt es laut dem Schlager-Urgestein eine einleuchtende Erklärung. © IMAGO/Future Image (Fotomontage)

Dass Andy Borg eine Gelegenheit wie einen Auftritt in der „Giovanni Zarrella Show“ verstreichen lässt, um seine Konzerttermine zu wahren, ist sehr ehrenwert – aber wer weiß, vielleicht mischt er am 22. Juli ja endlich in der ZDF-Erfolgssendung mit. Die Zeit dafür könnte er auf jeden Fall haben, denn sein „Schlager-Spaß“ flimmert erst am 29. Juli wieder über die Bildschirme. Am 3. Juni liefern sich Andy Borg, Barbara Schöneberger und Hans Sigl derweil einen unnötigen Quotenkrieg in der ARD. Verwendete Quellen: smago.de, schlagerfieber.de