„Kannst nichts machen, außer beten“: Giovanni Zarrella vor „The Voice“ im Aufzug gefangen

Da hätte die neue Staffel „The Voice of Germany“ beinahe ohne Coach-Neuzugang Giovanni Zarrella begonnen. Der Sänger musste am ersten Drehtag aus einem Fahrstuhl befreit werden.

Berlin – „The Voice of Germany“ ist in eine neue Staffel gestartet. Die ersten Sendungen wurden schon im Vorfeld aufgezeichnet. Doch am ersten Drehtag der 13. Staffel im Juni lief offenbar nicht alles reibungslos. Denn Neu-Coach Giovanni Zarrella (45) blieb nach Informationen der „Bild“-Zeitung im Aufzug seines Hotels stecken.

Giovanni Zarrella erlebt Schreckmomente im Fahrstuhl

Der Erfolgssänger war gerade in den Fahrstuhl gestiegen, als dieser plötzlich stoppte und nicht mehr funktionierte. Ganz geheuer war dem Italiener das nicht. „Das war ein mulmiges Gefühl“, sagte er auf den Vorfall angesprochen gegenüber Bild. „Du kannst nichts machen, außer ruhig bleiben und beten.“

Das hat offenbar funktioniert und seine Gebete wurden erhört. Denn innerhalb von zehn Minuten soll der „The Voice“-Coach wieder aus dem Aufzug befreit worden sein und konnte seinen neuen Job antreten.

Giovanni Zarrella ist einer von fünf neuen Coaches bei „The Voice“

Giovanni Zarrella ist nicht der einzige Neu-Coach in der diesjährigen „The Voice“-Staffel. Neben ihm nehmen Bill und Tom Kaulitz (beide 34), die Rapperin Shirin David (28) und Ronan Keating (46) auf den berühmten roten Sesseln Platz.

Seine erste „The Voice“-Show hat Giovanni Zarrella um ein Haar verpasst. © ProSieben/André Kowalski; ProSieben/Richard Hübner (Fotomontage)

Die Dreharbeiten zur 13. Staffel der Show schienen unter keinem guten Stern gestanden zu haben. Laut „Bild“ soll Shirin David im Rahmen der Produktion im Studio in Berlin-Adlershof von einer Treppe gestürzt sein. Demnach musste sie vor Ort von Sanitätern versorgt und sogar in ein Krankenhaus gebracht werden.

Mit seinem „The Voice“-Debüt fiel Giovanni Zarrella bei den Zuschauern leider gnadenlos durch. Verwendete Quellen: Bild.de