Er starrte nur auf die Füße: Kate Middleton sorgt barfuß für denkwürdigen Augenblick

Von: Annemarie Göbbel

Radiomoderator Roman Kemp wird sein Treffen mit Kate Middleton nie mehr vergessen. Nicht zuletzt deswegen, weil er die Prinzessin ohne Schuhe antraf.

London – Wer kann schon von sich behaupten, von einer waschechte Prinzessin daheim besucht worden zu sein? In einem neuen Interview mit The Times erinnerte sich der britische Radiomoderator Roman Kemp (30) daran, wie Kate Middleton (41) nach der Ausstrahlung seiner BBC-Dokumentation „Roman Kemp: Our Silent Emergency“, in dem es um die Auswirkungen psychischer Krisen auf junge Männer geht, tatsächlich in seinem Elternhaus vorbeischaute.

Beim Besuch im Elternhaus Roman Kemps ließ Kate Middleton respektvoll ihre Schuhe an der Tür zurück

„Es war eine Ehre, aber auch eine der seltsamsten Sachen“, berichtet der sozial engagierte Mann. „Wir hatten einen Zoom-Anruf, nur sie und ich“, erklärt er, wie es zu der royalen Zusammenkunft kam. Während ihres Gespräches beschlossen Kate und Kemp, ein gemeinsames Filmprojekt über Männer in der Krise zu drehen. Kemp fiel aus allen Wolken, als Prinzessin Kate vorschlug, sich lieber physisch zu treffen: „Und sie meinte: ‚Oh, weißt du, ich kann zu dir kommen und es dort machen‘“, erinnert er sich. „Und ich sagte nur: ‚Nein, lass uns zu meinen Eltern gehen.‘ Das ist ein größeres Haus. Ich will eine Prinzessin nicht in eine Wohnung in Vauxhall bringen.“ (Vauxhall liegt im Süden Londons und gilt zumindest nachts als unsicheres Viertel).

Kurz darauf fand sich der Sohn nicht ganz unbekannter Musiker mit der Prinzessin von Wales, seinen Eltern Martin Kemp (61, Bassist bei der Band Spandau Ballet) und Shirlie Holliman (61, Pop-Sängerin des Duos Pepsi & Shirlie), seiner Schwester und den Familienhunden am Küchentisch ihres Hauses in Hertfordshire (Grafschaft in England, nördlich von London gelegen) wieder. „Das Lustigste war, dass sie keine Schuhe anhatte, weil sie so höflich war, ihre Schuhe an der Tür auszuziehen“, fügte er hinzu. „Das ist mir wirklich im Gedächtnis geblieben, weil man Royals eigentlich nie ohne Schuhe sieht.“

Hintergrund zu Kemps BBC-Dokumentation Nachdem er einen engen Freund durch Selbstmord verloren hatte, drehte Kemp einen Dokumentarfilm mit dem Titel „Our Silent Emergency“, in dem er seinen eigenen Weg der psychischen Gesundheit erkundete. Nachdem der Dokumentarfilm im Jahr 2020 ausgestrahlt worden war, fragte Prinzessin Kate ihn, ob er an ihrem Projekt zu frühkindlicher Bildung und Entwicklung teilnehmen wolle. So kam es zu dem Zoom-Call, bei dem Kate und er das Video planten und er sie auf ihren Vorschlag hin in sein Elternhaus einlud.

Beim Treffen von Prinzessin Kate und Roman Kemp entstand der Clip zu „Shaping Us“

Nicht zum ersten Mal trennte sich Kate Middleton in aller Öffentlichkeit von ihren Schuhen. Erfordert es der Indien-Besuch im Jahr 2016, geht Prinz William ohne zu zögern auf Socken, Kate ohne ihre Pumps (Fotomontage). © i Images/Imago & Stephen Lock/Imago

Tatsächlich drehten Kate und Roman beim Haus der Familie Kemp in Hertfordshire eine kurze Diskussion über die psychische Gesundheit von Männern und die Auswirkungen der Kindheit auf das spätere Leben für die „Shaping Us“-Kampagne der Prinzessin von Wales, die im Januar 2023 startete. In mehreren Videos wies Kate dabei auf die Arbeit ihres „Royal Foundation Centers for Early Childhood“ hin, bei dem sich Kate der Verbesserung der Bedingungen in der frühsten Kindheit verschrieben hat.

Auch wenn Roman meint, Royals noch nie barfuß gesehen zu haben, täuscht er sich. Obwohl diese Geste sicherlich selten ist, ist es nicht das erste Mal, dass Middleton schuhlos gesichtet wurde. Bei einem Besuch in Indien im Jahr 2016 zogen die dreifache Mutter und Ehemann Prinz William (41) ihre Schuhe beim Besuch des Gandhi Smriti Museums in Neu-Delhi aus. Aus Respekt vor dem früheren indischen Rechtsanwalt, politischen sowie geistigen Führer der indischen Unabhängigkeitsbewegung Mahatma Gandhi (78, † 1948) lief der Thronfolger in Socken und seine Frau barfuß über das Gras der Gedenkstätte.

2019 ging Middleton während ihrer königlichen Tour in Pakistan wieder „unten ohne“. In einem grünen Shalwar Kameez (langes Hemd über locker sitzender Hose) und Dupatta-Kopftuch entledigte sie sich aus Respekt beim Besuch der Badshahi Moschee in Lahore ihrer Schuhe. Immer wieder ist es der künftigen Königin zugute zu halten, dass sie höflich, interessiert und respektvoll durchs Leben geht: Auch bei einem kleinen Patzer der Security sammelte Middleton bei dieser Szene jede Menge Sympathiepunkte. Verwendete Quellen: pagesix.com, YouTube, vanityfair.com