Traumhochzeit: Schauspielstar August Wittgenstein hat seine Mia geheiratet

August Wittgenstein und Mia Rohla beim Special Screening zur Premiere der Serie Moon Knight am 14.03.2022 in Berlin. © IMAGO

Es war die vielleicht schönste Adels-Hochzeit des Jahres: August Wittgenstein ist in Österreich mit seiner Freundin Mia Rohla vor den Traualtar getreten.

Was für ein schönes Brautpaar! August Wittgenstein (41) und seine Partnerin Mia Rohla (26) haben sich im Rahmen einer romantischen Traumhochzeit das Jawort gegeben. Am Samstag (3. September) schritt das glückliche Paar in der katholischen Pfarrkirche in der niederösterreichischen Gemeinde Wolfpassing vor den Traualtar. Davor hatten die Turteltauben ihre Gäste laut Berichten der Bild-Zeitung beim Hochzeitsempfang in Wien begrüßt.

Bilder der Trauung zeigen ein strahlendes Brautpaar, das sich vor der Kirche überglücklich einen Kuss gibt. Der deutsch-schwedische Schauspieler, der mit vollständigem Namen August-Frederik Prinz zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg heißt, trug einen eleganten schwarzen Frack mit weißer Weste, Hemd und Fliege. Den Look rundeten eine Ansteckblume sowie ein Einstecktuch ab. Die Braut wiederum bezauberte in einer cremefarbenen Robe mit edler Schleppe. Besonders ins Auge stach die mit Blüten geschmückte Spitzenapplikation, die Schulter, Ärmel und Hals bedeckte. Ihre Haare trug die österreichische Psychologin zu einem eleganten Knoten gebunden.

August Wittgenstein: Diese adligen Gäste erschienen bei seiner Hochzeit

Nach der kirchlichen Zeremonie feierte die Hochzeitsgesellschaft ausgelassen auf Gut Bergmühle in Kronberg. Die Gästeliste konnte sich sehen lassen: So erschien unter anderem Drehbuchautorin und Regisseurin Anika Decker (47) mit ihrem Ehemann Alexander Wilde bei der Hochzeitsfeier. Auch Alexandra Fugger (58) und Hubertus Fugger von Babenhausen waren geladen. Alexander Fürst zu Schaumburg-Lippe (63) ließ sich die Adels-Hochzeit ebenfalls nicht entgehen. Zum Altar wurde Mia Rohla von ihrem Vater Martin Rohla geführt, der ein erfolgreicher österreichischer Unternehmer ist. Außerdem wirkt er als Investor in der TV-Sendung „2 Minuten 2 Millionen“ mit, dem österreichischen Pendant zum Erfolgsformat „Die Höhle der Löwen“.

Seine Liebe zu der brünetten Schönheit machte August Wittgenstein Ende 2020 öffentlich. Damals verriet er gegenüber Bunte: „Seit einem halben Jahr bin ich glücklich verliebt, meine Freundin ist Psychologin und kommt aus Österreich. Sie ist Mitte 20, über Freunde habe ich sie kennengelernt. Im Lockdown hat sich alles gefestigt.“ Im September 2021 veröffentlichte der „Ku’damm 63“-Darsteller dann ein erstes gemeinsames Foto des Paars auf Instagram.