Glatze & Vollbart: „Jake Harper“ aus „Two and a Half Men“ heute kaum wiederzuerkennen

Teilen

In „Two and a Half Men“ spielte Angus T. Jones ein Jahrzehnt lang den pubertierenden Teenager der Show. Mittlerweile ist er keine halbe Portion mehr.

Los Angeles – Angus T. Jones (29) spielte viele Staffeln lang den „halben Mann“ neben Charlie Sheen (57) und Jon Cryer (58) in „Two and a Half Men“. Der Kinderstar wurde in seiner Rolle des faulen Teenagers „Jake Harper“ von 2003 über zehn Jahre lang sozusagen vor der Kamera der Kultserie erwachsen. Lange Zeit war er der bestbezahlte Kinder-Schauspieler im US-Fernsehen – 350.000 Dollar soll Jones pro Folge erhalten haben. Doch was macht der TV-Darsteller heute?

Neue Bilder zeigen: Angus T. Jones hat sich mächtig verändert

20 Jahre später hat sich der Junge in einen Mann verwandelt, der kaum wiederzuerkennen ist. Neue Bilder, die dem US-Portal Page Six vorliegen, zeigen den mittlerweile 29-jährigen Angus T. Jones in Los Angeles. Im entspannten Hoodie- und Short-Outfit mit Turnschuhen, einer Mütze über den abrasierten Haaren, einer verdunkelten Sonnenbrille und einem Vollbart läuft er darauf mit einer großen Wasserflasche über einen Parkplatz zum Mittagessen.

Ausraster, Abbruch, Krankenhaus: Die größten TV-Skandale Deutschlands aller Zeiten Fotostrecke ansehen

Nicht nur das Erscheinungsbild des einstigen Kinderstars hat sich verändert – auch der ehemalige Schauspieler selbst hat mit seinen Einstellungen gegen Ende der Serie einen großen Wandel hingelegt. Vor Kameras, im Scheinwerferlicht oder auf roten Teppichen sieht man Jones mittlerweile gar nicht mehr.

180-Grad-Wendung: Angus T. Jones hat zu Gott gefunden

2012 verkündete Angus T. Jones, er habe zu Gott gefunden und hetzte in einem Interview mit einer christlichen Organisation gegen die Serie, die ihm den Durchbruch verschaffte. Er bezeichnete „Two and a Half Men“ als „Dreck“ und forderte die Zuschauer und Zuschauerinnen auf, sich die Sitcom nicht mehr anzusehen. Auch sich selbst bezeichnete er als „bezahlten Heuchler, weil ich es nicht gut fand, aber es trotzdem getan habe“. Kurze Zeit später hatte er nur noch kleinere Gastauftritte in der Serie, die Schauspielerei gab er anschließend ganz auf.

Für „Two and a Half Men“ schlüpfte Angus T. Jones in die Rolle des Teenagers „Jake Harper“. Doch was macht der Kinderstar heute? © IMAGO / Cinema Publishers Collection

Stattdessen studierte er, stieg in die Produktionsfirma Tonite von Sean Combs (53) ein, wo er noch immer im Management arbeiten soll. Außerdem setzt er sich gegen Mobbing und Kindesmissbrauch ein. Ein anderer Filmstar soll demnächst wieder in seine Paraderolle schlüpfen: Berichten zufolge spielt Jennifer Grey (63) in einer Fortsetzung von „Dirty Dancing“ mit. Verwendete Quellen: Page Six