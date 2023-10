Anna-Carina Woitschack findet kritische Worte für Michelles Karriere-Aus

Von: Lukas Einkammerer

Die Schlagerstars reagieren auf das Karriere-Aus von Kollegin Michelle. Auch Anna-Carina Woitschack meldet sich zu Wort – mit einer Botschaft, die nachdenklich stimmt.

Köln – „Das war's für mich …“: Mit diesen Worten kündigte Michelle (51) am Freitag (20. Oktober) das Ende ihrer dreißigjährigen Karriere an. Ein letztes Album und eine letzte Tour will sie noch mit ihren Fans teilen, dann zieht sie endgültig einen Schlussstrich. In den sozialen Medien reagieren die Schlagerstars auf diese überraschenden Neuigkeiten – und vor allem Anna-Carina Woitschack (30) schlägt kritische Töne an.

„Haben es manchmal nicht leicht“: Anna-Carina Woitschack spricht über Michelles Karriere-Aus

In der Ankündigung ihres Karriereendes bei Instagram spricht Michelle davon, dass „ihr von alledem, wofür sie so hart gearbeitet und wovon sie immer geträumt hat, absolut nichts geblieben“ sei und „sich ‚Vertraute‘ bloß an ihrer Naivität“ bereichert hätten. Ihre Kollegen reagieren darauf mit emotionalen Botschaften – und vor allem die Zeilen, die Anna-Carina Woitschack an die Sängerin richtet, dürften viele Fans besonders nachdenklich stimmen.

„Danke für deine ehrlichen Worte“, schreibt die Noch-Gattin von Stefan Mross (47) und fügt hinzu: „Wir Frauen haben es in der Branche manchmal echt nicht leicht. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute.“ Es sind kritische Worte – die vor allem nach Michelles BILD-Interview, in dem sie erklärte, sie sei „dreißig Jahre durch ein Haifischbecken geschwommen, meistens ohne Rettungsring“ kein besonders positives Bild malen.

Michelle hat ihre Karriere schon zweimal beendet Der erste Rückzug aus dem Rampenlicht ist es für Michelle keineswegs. Nach einem Suizidversuch im Frühjahr 2004 kehrte sie der Musik für beinahe ein gesamtes Jahr den Rücken und eröffnete stattdessen einen Hundesalon in Hamburg. 2005 folgte das Comeback ins Showbiz – 2008 dann der erneute Abschied. Seit 2009 stand die Ex-Frau von Matthias Reim (65) zwar wieder ohne größere Unterbrechungen auf den großen Bühnen des Landes, dieses Mal scheint sie es mit ihrem Lebewohl aus dem Schlagergeschäft aber wirklich ernst zu meinen.

„Gänsehaut“ und „unsterblich“: Schlagerstars reagieren auf Abschied von Michelle

Neben Anna-Carina Woitschack melden sich im Netz auch zahlreiche andere Schlagerstars zu Wort. „Gänsehaut“, schreibt Sonia Liebing (34). Patricia Blanco (52), Tochter von Musiklegende Roberto Blanco (86), wünscht Michelle in ihrer Instagram-Story alles Gute und erklärt, sie könne ihre Entscheidung, das Musikbusiness zu verlassen, nachvollziehen. Julian David (33) befindet derweil: „Wer Liebe lebt, wird unsterblich sein. Das war und ist dein Motto!“

Auch beim „Schlagerbooom“ am Samstagabend (21. Oktober) sprach Michelle über ihren Rücktritt aus der Musikwelt. Bei Moderator Florian Silbereisen (41) sorgte die „Paris“-Interpretin damit für große Ergriffenheit. Verwendete Quellen: Instagram/michelle_aktuell