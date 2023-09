Aus dem Gesicht geschnitten: Prinz George ähnelt jungem Prinz William und Lady Di 

Von: Annemarie Göbbel

Teilen

Prinzessin Diana wäre als Großmutter wohl sehr stolz gewesen, zumal eines ihrer Enkel ihr unglaublich ähnlich sieht. Prinz William als Vater trug in Kindertagen übrigens genau die gleichen Züge.

Windsor – Prinz William (41) hat schon häufiger erklärt, dass ihn das Vater-Dasein „überwältigt“. Tatkräftiger geht dagegen Ehefrau Kate Middleton (41) zur Sache. Die dreifache Mutter und Vorzeige-Royal überrascht immer wieder mit hinreißenden Porträts ihrer drei Kinder, meistens stellt sie an den jeweiligen Geburtstagen Prinz Georges (10), Prinzessin Charlottes (8) und Prinz Louis‘ (5) ein neues Bild zur Verfügung.

Bei einem Abgleich mit den royalen Archiven fällt dabei eines ins Auge. Obwohl sich Thronfolger Prinz William und sein erstgeborener Sohn Prinz George heutzutage nicht besonders ähnlich sehen, überraschen Kinderbilder des Erstgeborenen König Charles III. (74) umso mehr. Auf Fotos, die den heutigen Prinzen von Wales früher zumeist mit Mama Prinzessin Diana (36, † 1997) und Bruder Prinz Harry (39) zeigten, kann man sich an der Ähnlichkeit von Vater und Sohn gar nicht sattsehen.

Zudem nimmt der Älteste des Thronerben häufig dessen Posen ein und imitiert auch dessen Missmut bis ins kleinste Detail, häufig zu sehen bei sportlichen Begegnungen im Stadion bei Rugby-Spielen oder auf dem Center Court in Wimbledon. Für die Beweglichkeit des Gesichtes und die Ausdrucksstärke darin ist allerdings jemand anderes verantwortlich. Während König Charles im Grunde ohne Gesichtsentgleisungen durchs Leben geht und sich höchstens ansteckende Heiterkeit der Mimik des Monarchen bemächtigt, konnte man auf dem Gesicht von Prinz Williams Mutter, Prinzessin Diana, alles ablesen.

Prinzessin Cathrine und Prinz Williams Nachwuchs muss auch samstags zur Schule

Keine Ausnahme für die Königsenkelkinder. Die Schüler der Lambrook School haben an etwa vier Nachmittagen der Woche Sport. „Also müssen sie die akademischen Stunden irgendwo unterbringen, und ich denke, dass sie am Samstagvormittag viel aufholen“, mutmaßt eine Expertin mit Blick auf die Wochenend-Schulpflicht. Sie erklärt: „Man ist also am Samstagmorgen in der Schule, um zu lernen, und am Nachmittag fährt man wieder mit einem kleinen Minibus die Straße hinunter zu einem Rugby- oder Kricketspiel.“ Eine Sechs-Tage-Woche sei ein wichtiger Teil, um die Kinder eventuell auf ein Internat vorzubereiten.