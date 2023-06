Aus für „Promi Shopping Queen“: VOX stampft Show mit Guido Maria Kretschmer ein

Ausgeshoppt

Nach mehr als zehn Jahren ist für das Styling-Format „Promi Shopping Queen“ auf VOX Schluss. Wie der Sender angab, sind derzeit keine weiteren Folgen in Planung.

Köln - Es hat sich ausgeshoppt für Deutschlands Promis, zumindest im Rahmen des beliebten Formats „Promi Shopping Queen“. Im April 2012 strahlte der Sender VOX zum ersten Mal eine Promi-Ausgabe der damals erst vor Kurzem angelaufenen Sendung aus. Als erste Promi-Shopperinnen begrüßte Moderator Guido Maria Kretschmer (58) die GNTM-Bekanntheit Fiona Erdmann (34), die Sängerin Fernanda Brandão (40) und die Reality-TV-Bekanntheit Natascha Ochsenknecht (58).

Nun hat sich das Format scheinbar überholt, alle shoppingwilligen Promis waren bereits mindestens einmal eingeladen, alle Outfit-Themen wurden bearbeitet. Die VOX-Sprecherin Katrin Bechtholdt hatte der Nachrichtenagentur „spot on news“ gegenüber erklärt: „Derzeit planen wir keine neue Ausgabe“. Das Publikum kann sich aber dafür in Zukunft auf verschiedene Spezial-Ausgaben des Formats freuen, in denen auch Prominente zu Gast sein werden.

Guido Maria Kretschmers neues Projekt: „Deko Queen“ statt „Shopping Queen“

Auf seinem Instagram-Kanal hat der „Shopping Queen“-Heimatsender VOX allerdings ein neues Format mit Guido Maria Kretschmer angekündigt, das eine würdige Nachfolge für „Promi Shopping Queen“ abgeben könnte. Am 4. Juli soll eine neue Staffel von „Guidos Deko Queen“ an den Start gehen, in der erstmals Prominente ihr Dekorations-Talent unter Beweis stellen können.

In der ersten Ausgabe der dritten Staffel werden die „Let‘s Dance“-Profitänzerin Renata Lusin (35), die Moderatorin Panagiota Petridou (43) und die Schauspielerin Mirja du Mont (47) um den Titel der „Deko Queen“ kämpfen. Und auch in der Promi-Variante der Show wird es sicher wieder viele Tipps, Tricks und witzige Kommentare vom Show-Host Guido Maria Kreschmer geben. Verwendete Quellen: spot on news