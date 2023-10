„Gesoffen wie verrückt“: Atze Schröder packt über wilde Partynacht mit Frauke Ludowig aus

Von: Diane Kofer

Moderatorin Frauke Ludowig und Comedian Atze Schröder haben vor Jahren eine wilde Partynacht erlebt – und noch nie darüber gesprochen. Bis jetzt!

Köln – Frauke Ludowig (59) meidet es, privat auf VIP-Partys zu erscheinen. Als sie einmal eine Ausnahme machte, kam es zu einer wilden Nacht mit Atze Schröder (58). Die RTL-Moderatorin und der Comedystar sorgten dabei für einige Gerüchte, die sie nie aufgeklärt haben. Jetzt sprechen die beiden erstmals darüber, was in der Partynacht passiert ist.

Bei Promi-Gala: Atze Schröder und Frauke Ludowig haben „gesoffen wie verrückt“

Frauke Ludowig und Atze Schröder waren am 5. Oktober 2023 zu Gast bei der ZDF-Sendung „Neo Ragazzi“. Dass die beiden mehr als die Arbeit in der Medienbranche verbindet, hatten viele Fans sicher nicht auf dem Schirm. Obwohl die „Exclusiv“-Moderatorin es eigentlich vermeidet, auf Promipartys zu verweilen, hat es Atze Schröder vor vielen Jahren geschafft, sie in Feierlaune zu versetzen. Bei einer Gala in Oberstdorf verbrachten die beiden feuchtfröhliche Stunden mit viel Alkohol – und sorgten sogar für Liebes-Spekulationen.

„Wir haben gesoffen wie verrückt“, erinnert sich Atze Schröder in der TV-Show an die wilde Nacht zurück. Aufgrund des hohen Alkoholkonsums könne sich seine Trinkpartnerin gar nicht mehr an Details erinnern. „War lustig“, gibt sie immerhin zu. Eines weiß Frauke Ludowig aber noch: In der Nacht habe sie den Comedian sogar oben ohne gesehen. Doch lief da mehr? Auf Nachfrage der Moderatoren wollen die beiden nicht recht mit der Sprache herausrücken und haben offenbar kein Problem damit, dass die Gerüchteküche brodelt.

Frauke Ludowig klärt auf: Das lief in der Partynacht mit Atze Schröder

Gegenüber RTL spricht die 59-Jährige dann aber doch Klartext und setzt den Spekulationen ein Ende. „Es lief nichts mit Atze. Aber ich mag ihn wirklich total gerne, ich finde, er ist wirklich ein cooler Typ, und ich hatte das Glück, ihn an dem Abend auch in seinem natürlichen Look zu betrachten“, äußert Frauke Ludowig. Sie habe sich sehr gefreut, bei „Neo Ragazzi“ wieder auf den „Alles Atze!“-Star zu treffen. „Wir hatten uns tatsächlich auch ein bisschen aus den Augen verloren“, erzählt sie.

Bei „Neo Ragazzi“ plauderten Frauke Ludowig und Atze Schröder über eine gemeinsame, feuchtfröhliche Partynacht, in der sie auch für wilde Spekulationen gesorgt haben. © Screenshot: Neo Ragazzi/ ZDF

Die Fernsehmoderatorin begeistert die Fans aber nicht nur mit ihrer offenen Art, sondern ist auch eine echte Stilikone. Sogar im Schlafanzug bekommt sie Komplimente für ihren Look. Ein Bild von Frauke Ludowig im Pyjama ließ Fan-Herzen höher schlagen.