Aus nach zwei Jahren: Die Schlagerkids geben ihre Trennung bekannt

Schlagerkids mit Miguel Gaspar (re.) bei der ARD-Unterhaltungsshow Immer wieder sonntags. TV-Aufzeichnung vom 22.08.2021 im Europa Park Rust. © IMAGO / Bildagentur Monn

Großer Schock für die Fans: Die Schlagerkids trennen sich. Diese traurige Nachricht gaben Phil, Miguel und Lena auf Instagram bekannt.

2020 fanden die Schlagerkids zusammen und eroberten im Handumdrehen die Herzen der Fans. Nun gibt die Gruppe traurige Nachrichten bekannt: Die drei Bandmitglieder, bestehend aus Phil Schaller, Miguel Gaspar und Lena Falkowski, werden nicht länger zusammen auftreten. „Liebe Freunde, ihr habt es vielleicht schon geahnt. Wir, die Schlagerkids, werden nach zwei wundervollen Alben separate Wege gehen, um uns musikalisch neuen Herausforderungen zu stellen“, verkündete die Band auf Instagram.

Die Schlagerkids wurden bei der Castingshow „The Voice Kids“ entdeckt. Dort hatten die Mitglieder 2018 (Lena) und 2020 (Benedikta, Phil und Miguel) teilgenommen. Nachdem sie aus der Sendung ausgeschieden waren, wurden die Schlagerkids ins Leben gerufen. Gleich ihr Debütalbum „Vol. 1“, das im Februar 2021 erschien, entpuppte sich als Mega-Erfolg. Viele bekannte Schlagerstars wie Michelle (50), DJ Ötzi (51) und Nik P. (59) wirkten als Gastsänger an der Platte mit. Es folgten Auftritte bei Top-Shows wie dem „ZDF-Fernsehgarten“ mit Andrea Kiewel (56) oder „Immer wieder sonntags“ mit Stefan Mross (46).

Wird es eine neue Generation der Schlagerkids geben?

Im Oktober letzten Jahres musste die Gruppe dann den Ausstieg von Benedikta verkraften, die wegen schlimmem Lampenfieber aufhörte und sich auf andere Projekte konzentrieren wollte. Nun haben auch die restlichen Bandmitglieder den Entschluss gefasst, sich zu trennen. Leicht sei ihnen das nicht gefallen. „Wir sind unfassbar dankbar für die Zeit und haben ein weinendes, aber auch ein lachendes Auge“, heißt es in dem Statement. Die Zukunft der Schlagerkids lassen die drei Sänger offen: „Wie die Band Schlagerkids weitergeht, ob es eine neue Generation gibt, das wird sich zeigen.“ Möglicherweise bedeutet der Ausstieg von Phil, Miguel und Lena also nicht das Ende der Schlagerkids.

„Wir sind jedenfalls extrem glücklich über alles, was wir erleben durften. Vielen Dank an alle Fans, ohne euch wäre diese wunderschöne Reise niemals möglich gewesen“, zollten die Musiker ihrer Community Tribut. Ein kleines Trostpflaster gibt es für die Fans: Bereits am 25. März erscheint Miguels erste Single als Solokünstler. „Und dann habe ich an dich gedacht“ lautet der Titel des Songs, der einen Tribut an seine Mutter darstellt.