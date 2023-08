Ungeschminkt, keine Beauty-OPs: So sah Patricia Blanco vor 30 Jahren aus

Teilen

Patricia Blanco geht ganz offen damit um, dass sie sich einigen Beauty-OPs unterzogen hat. Ein Bild aus den 1990ern zeigt nun, wie sie vor den Schönheitseingriffen aussah.

Hamburg – Patricia Blanco (52) macht kein Geheimnis daraus, sich gerne mal unters Messer zu legen. „Mein Körper ist mein Hobby“, verriet Patricia vor einer Weile im Podcast von Harald Glööckler (58). „Ich liebe Schönheits-OPs, das ist einfach mein Ding, sorry.“ Dem war allerdings nicht immer so. Denn zu Beginn ihrer Karriere sah die Tochter von Schlagerlegende Roberto Blanco (86) noch ganz anders aus.

Patricia Blanco hat beim Beauty-Doc ordentlich was machen lassen

Patricia Blanco hat in den vergangenen Jahren an zahlreichen TV-Shows teilgenommen. Ob „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“, „Adam sucht Eva“ oder „Sommerhaus der Stars“ – die 52-Jährige hat schon in einigen Formaten von sich reden gemacht. Doch mit Mitte 20 hatte die Tochter von Schlagerikone Roberto Blanco (86) einen anderen großen Traum: Sie wollte in die Fußstapfen ihres berühmten Vaters treten.

Von „schön“ bis „Entstellt“: Deutsche Promis vor und nach ihren Schönheitsoperationen Fotostrecke ansehen

Im Laufe der Zeit hat nicht nur die Karriere von Patricia Blanco eine andere Richtung eingeschlagen: Auch optisch hat die Reality-Bekanntheit eine beachtliche Verwandlung hinter sich. Auf Bildern Mitte der 1990er lächelt sie mit dunkelroten Locken und ohne aufwendiges Make-up in die Kamera. Auch ihr Outfit ist mit schwarzem Schal und dunkler Jacke deutlich unauffälliger als ihre heutigen Looks.

Zerrüttetes Verhältnis: Tochter Patricia wütet gegen Schlagerstar Roberto Blanco Bei der Frankfurter Buchmesse 2017 attackierte Patricia ihren Vater Roberto Blanco, einer der größten deutschen Schlagerstars aller Zeiten. „Schämst du dich nicht. Wie konntest du das meiner Mutter antun?“, wütete sie gegen ihn. In seiner Biografie hatte Blanco verraten, dass er seine erste Frau Mireille, Patricias Mutter, jahrelang betrogen hat. Diese Eskalation musste von Sicherheitskräften beendet werden. Bis heute ist das Verhältnis zwischen Vater und Tochter schwierig.

Patricia Blanco spricht ganz offen über ihre optische Veränderung

Seitdem hat sich Patricia Blanco nicht nur optisch stark verändert, der TV-Star hat auch die frühere Schüchternheit längst hinter sich gelassen. In Interviews sprach sie bereits vor längerer Zeit darüber, dass es ihr stets wichtig gewesen sei, aus dem Schatten ihres berühmtes Vaters zu treten.

Patricia Blanco macht kein Geheimnis daraus, dass sie bereits einige Schönheitseingriffe hinter sich hat. Ein Bild von 1995 zeigt die Reality-Bekanntheit nun ganz natürlich. © IMAGO / APress & Instagram/patriciablancoofficial

Dafür unterzog sich Patricia Blanco unter anderem einem Magen-Bypass, um endlich abzunehmen. Im Interview mit Bild sagte sie dazu: „Ich habe angefangen, wahnsinnig viel zu essen. Immer, wenn es ein Problem gab. Mein ganzer Tag bestand aus Süßigkeiten. Ich habe mir durch mein Gewicht eine Schutzhülle aufgebaut und mich nie als schön empfunden.“ Zuletzt machte die 52-Jährige vor allem mit ihrem Liebesleben Schlagzeilen: Nach ihrer Trennung zogen Patricia Blanco und Andreas Ellermann (58) immer wieder öffentlich übereinander her. Verwendete Quellen: Bild