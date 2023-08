„Ziemlicher Hornochse“: Roland Kaiser spricht über mögliches „Kaisermania“-Aus

Von: Volker Reinert

Roland Kaiser hat am Freitag (4. August) live bei „MDR um 4“ Stellung zu den Gerüchten um ein mögliches Aus seiner Schlager-Live-Show „Kaisermania“ in Dresden bezogen.

Dresden – Schlagersänger Roland Kaiser (71) feiert im Jahr 2023 das 20. Jubiläum seiner Live-Show „Kaisermania“, die jährlich bei den Filmnächten am Elbufer in Dresden stattfindet. Von Jahr zu Jahr erfreut sich die Konzertreihe großer Beliebtheit und die fünf Shows waren auch in diesem Jahr binnen weniger Minuten ausverkauft. Nachdem Gerüchte laut wurden, dass die Show ab 2026 womöglich nicht mehr in der sächsischen Landeshauptstadt stattfindet, äußerte sich Roland Kaiser am Freitag (4. August) live bei „MDR um 4“ und bezog Stellung.

Roland Kaiser und die „Kaisermania“: Ab 2026 nicht mehr in Dresden?

Die „Kaisermania“-Vorfreude ist auch in diesem Jahr riesengroß. Der MDR widmet dem Open-Air-Event von Roland Kaiser sogar ein TV-Sonderprogramm am Samstag (5. August). Die Fernsehausstrahlung erfolgt ab 18:00 Uhr im MDR und geht bis nachts um 01.45 Uhr. So wird zuerst ein Countdown der Show gezeigt, ehe es mit dem Konzert weitergeht sowie der anschließenden After-Show-Party.

Doch ob die „Kaisermania“ auch in den kommenden Jahren in Dresden stattfinden wird, ist derzeit noch unklar. Konzertveranstalter Dieter Semmelmann (57) erklärte gegenüber Bild: „Wir haben nun die Situation, dass wir aktuell nur bis 2025 planen können und 2026 keine Sicherheit haben. Wenn wir es nicht mehr in der Form umsetzen können, müssen wir uns eine Alternativ-Location suchen“.

Diese Sendungen zeigt der MDR am Wochenende im Rahmen der „Kaisermania“ Samstag, 5. August 2023 18.00 Uhr: „Kaisermania Countdown – live aus Dresden mit Peter Heller“ 19.50 Uhr: „Kaisermania Countdown – live aus Dresden mit Sarah von Neuburg und Lars-Christian Karde“ 20.15 Uhr: „Kaisermania 2023 – live aus Dresden“ 23.00 Uhr: „Kaisermania – Aftershow-Party – live aus Dresden“ 23.10 Uhr: „Kaisermania 2019“ Sonntag, 6. August 2023 22:00 Uhr: „Roland Kaiser - Mehr als ein Leben“

„Ich wäre ja ein ziemlicher Hornochse“: Roland Kaiser spricht über „Kaisermania“-Zukunft live im TV

Am Freitag äußerte sich nun Roland Kaiser live bei „MDR um 4“ und sprach über die Zukunft seiner kultigen Open-Air-Show: „Es ist ganz normal, jede öffentliche Hand macht Ausschreibungen und da wird es sicherlich Angebote für dieses Gelände geben“, so der 71-Jährige. „Aber ich glaube, ich hab‘ das Gefühl, es wird alles so bleiben wie es ist und ich werde auch weiterhin hier spielen können. Das wünsche ich mir und auch der Stadt Dresden logischerweise.“

Der Schlagerstar sagte live auch, dass er sich noch ganz lange jährlich auf der Dresdner „Kaisermania“-Bühne sehe: „Ich wäre ja ein ziemlicher Hornochse, wenn ich aufhören würde“.

Konzertveranstalter Dieter Semmelmann (57) kam nach Roland Kaiser auch in der „MDR um 4“-Ausgabe zu Wort:: „Die ‚Kaisermania‘ ist hoffentlich nicht vor dem Aus. Die Stadt Dresden ist der Meinung, dass das Gelände am Elbufer ab 2025 neu ausgeschrieben werden muss. Das macht uns natürlich nervös und beunruhigt uns, weil wir die Befürchtung haben, dass dieses bewerte Konzept seit vielen Jahren jetzt plötzlich geändert werden soll. Wir sind voller Hoffnung, dass es sich in den nächsten Wochen oder Monaten zum Guten wendet.“

Die „Kaisermania“ von Roland Kaiser war jüngst auch noch wegen eines anderen Themas in aller Munde. So kritisierte die ARD den Schlagerstar aufgrund des Wortes „Mohrenkopf“ in seiner Version des Udo-Jürgens-Klassikers „Aber bitte mit Sahne“. Verwendete Quellen: bild.de, mdr.de/ „MDR um 4“