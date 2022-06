4000 Euro weniger Miete: Lilly Becker muss nach Becker-Verhaftung aus Wimbledon in Vorort ziehen

Von: Alica Plate

Teilen

Lilly Becker ist nach der Verhaftung von Ex Boris Becker umgezogen © dpa | Henning Kaiser/dpa | Rolf Vennenbernd

Die Haftstrafe von Boris Becker scheint auch das Leben seiner Ex-Frau Lilly Becker zu beeinflussen. Die 45-Jährige soll nach der Verhaftung aus Wimbledon in einen Vorort gezogen sein. Satte 4000 Euro soll sie sich dadurch im Monat sparen.

London - Seit der Verurteilung Ende April wegen Insolvenzverschleppung sitzt Boris Becker (54) hinter Gittern. Der ehemalige Tennisprofi wurde zu zwei Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt und legte keine Revision ein. Ein Urteil, bei dem nicht nur Boris, seiner Freundin Lilian und den Kindern der Atem stockte, sondern unter der auch seine Ex-Frau Lilly Becker (45) leidet - denn wie nun klar wird, musste sie kurz nach der Verhaftung aus Wimbledon in einen Vorort ziehen.

Boris Becker sitzt bereits seit Wochen im Knast

Bereits seit mehreren Wochen sitzt Boris Becker nun im Knast. Doch der Gefängnisaufenthalt verändert nicht nur das Leben des ehemaligen Tennisprofis, sondern auch das seiner Ex-Frau Lilly Becker und dem gemeinsamen Sprössling Amadeus (12).

Zu erfahren, dass sein Vater in Haft sitzt, war für den 12-Jährigen bereits alles andere als leicht. Kurz danach stand eine weitere Veränderung an. Denn nach Bild-Informationen sollen die beiden seit Kurzem nicht mehr in Wimbledon leben, sondern in einen Vorort gezogen sein.

4000 Euro weniger Miete: Lilly Becker muss nach Becker-Verhaftung aus Wimbledon in Vorort ziehen

Grund für den Umzug soll besonders die Mietersparnis von satten 4000 Euro sein. Doch an Platz scheint es den beiden dennoch nicht zu fehlen. Immerhin bietet ihre neue Bleibe auf zwei Etagen, sechs Schlafzimmer und drei Bäder. Zudem profitieren sie von einem riesigen Garten, der viel Platz zum Spielen bietet.

High Heels, Bikini oder leger: Die hübschesten „Let‘s Dance“-Kandidatinnen ganz privat Fotostrecke ansehen

Auch Tochter Anna Ermakova scheint ihren Weg gefunden zu haben, mit der neuen Situation umzugehen. Während Papa Boris Becker im Gefängnis sitzt, macht Anna Ermakova Party und ließ ihre Follower auf Instagram daran teilhaben. Verwendete Quellen: Bild.de